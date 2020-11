Det hade kunnat undvikas

Foto: C More och Bildbyrån

Gårdagens stora snackis var det faktum att matchen mellan Almtuna och Timrå blåstes av.

På uppvärmningen.

Anledningen var att 13 Almtunaspelare var bekräftat sjuka med Covid-19.

Ändå menar jag på att det här inte hade behövt gå så här långt.

Anledningen är att Almtuna redan hade två konstaterade fall. Då borde man börjat snabbtesta spelarna.

Efter kontakt med källor så framgår det att samtliga klubbar i SHL och HockeyAllsvenskan har blivit utrustade med så kallade ”snabbtester”.

Det bedöms vara 93 % träffsäkerhet i dessa testen.

Min fråga till Almtunas ansvariga lagläkare Stefan Johansson är varför man inte nyttjade möjligheten till ett snabbtest redan innan.

Exakt klockan 16.09 publicerade UNT en artikel med rubriken ”Corona kan stoppa nästa Almtunamatch”.

Då satt Timrå IK på bussen ner till Uppsala och hade inte ens gjort entré i Gränbyhallen.

Vi får dessutom utgå från att denna information inte var aktuell exakt på klockslaget 16.09, då det var tidpunkten för när artikeln publicerades.

– Jag har träffat samtliga spelare idag (onsdag) och ingen av dem visar någon symptom, sa Stefan Johansson till UNT.

Nu har vi handskats med det här viruset sedan i februari-mars i Sverige. Vi vet då om att vissa visar väldigt tydliga symptom, medan andra inte visar några som helst symptom.

Uppland är en region som tidigt flaggade för kraftigt ökad smitta.

Klubbarna ska vara utrustade med snabbtest.

Ändå väljer Almtunas läkare att inte genomföra snabbtest på spelarna.

Vad är det egentligen frågan om?

Om två spelare är smittade och man misstänker en smitta i övrig trupp (För det måste man ha misstänkt när man trots allt valde att testa samtliga). Varför tar man då inte möjligheten att göra snabbtestet också, som en form av indikation.

Testresultatet tar 15 minuter att få. En kvart!

Redan när de skarpa testerna som har hundraprocentig säkerhet togs, så skulle man testat med dessa snabbtester.

Då hade man fått en tydlig indikation på hur utbredd smittan var i truppen.

Med 93 procents träffsäkerhet så hade man åtminstone fångat upp 9-10 av de 11 nya fallen, om man utgår från att de 13 smittade var en total siffra man räknade på med de två tidigare konstaterade fallen.

Även om de två tidigare konstaterade fallen varit isolerade i sex och sju dagar från övrig trupp, så är det alldeles uppenbart att viruset funnits i Almtunas miljöer. Speciellt i en så pass utsatt miljö som Uppsala är.

Timrå hade inte ens behövt starta bussen uppe i Medelpad.

Det är väldigt lätt för mig att sitta på en piedestal här och peka, varför gjorde ni si, och varför gjorde ni inte så. Men för mig är det så oerhört orimligt att man med en konstaterad smitta inte väljer att nyttja snabbtesterna, som man SKA vara utrustade med.

Här är det tydligt att någonting fallerat.

Snabbtesterna borde även Södertäljes lag ha utrustats med i samband med mötet mot Björklöven då man tvingades att spela, trots att man hade fall, och misstanke om smitta.

– Vi har ett bekräftat fall och flera med symptom, så man borde kanske tänka efter. Jag vet inte hur Björklöven resonerar heller, men som sagt, det är förbundets beslut, sa SSK:s klubbdirektör till LT på torsdagen den 29 oktober, när matchen skulle spelas på söndagen den 1 november.

Provsvaren beräknades till måndagen.

Tack och lov var svaren negativa.

Men här tog man ändå en risk.

En risk som hade kunnat undvikas med snabbtesterna.

Jag poängterar återigen att snabbtesterna bara är 93 procent säkra.

Men det ger trots allt en väldigt stor indikation. I det här fallet hade man fått tillbaka alla negativa, utom den redan konstaterat smittade.

Ingen hade behövt oroa sig.

Jag utgår, efter det som hände i Uppsala under gårdagen, att snabbtester blir mer vanligt förekommande i HockeyAllsvenskan.

I SHL används det frekvent och flera spelare har tagit det flera gånger.

SHL:s sportchef Johan Hemlin sa till SportExpressen under tisdagen att minst 4000 tester var inköpta. HockeyAllsvenskan har också den möjligheten och nu är det också dags att nyttja den möjligheten, så vi slipper sånt här i framtiden.

För det som hände i Gränbyhallen, det är under all kritik.