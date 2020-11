Mora lånar back från Leksand

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Mora väljer att låna en spelare med anledning av frånvaro på backarna i truppen.

Det är Alexander Lundqvist som lånas in från rivalen Leksand under två matcher.

– När Mora hörde av sig och ville låna Alexander i ett antal matcher så kändes det både kul och bra för Alexander, säger Leksands GM Thomas Johansson.

Mora lånar nu Lundqvist under de två matcherna mot BIK Karlskoga och IF Björklöven.

MIK har frånvaro på de fyra backarna Mattias Nörstebö, Viktor Amnér, Viktor Larsson och Jonathan Granström. Därför måste man agera.

Lånet kan komma att förlängas, men det gäller först och främst till de två matcherna.

Lundqvist har spelat åtta SHL-matcher för Leksands IF totalt under karriären och har ett A-lagskontrakt, men har denna säsongen bara spelat J20-hockey.

– Alexander Lundqvist är en back som vi tror mycket på in i framtiden, säger Thomas Johansson.