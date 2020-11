Lassinantti finns på marknaden

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Joel Lassinantti skrev i våras på ett KHL-avtal med Sochi.

Lassinantti har under flera år varit en av SHL:s absolut bästa målvakter och fick sitt ekonomiskt förmånliga kontrakt i en KHL-klubb efter att han egentligen skulle ha spelat för Vladivostok.

Efter en tuff start lämnar nu Lassinantti Sochi.

Var hamnar han i framtiden?

Som spelare är det inga lätta tider nu.

För en målvakt är det extra tufft, då antalet platser alltid är begränsat.

Men för en så pass etablerad målvakt som Joel Lassinantti så kommer det säkerligen att lösa sig.

Återkomst i SHL?

Tufft.

Luleå har David Rautio och och Jesper Wallstedt på kontrakt denna säsongen. Till våren löper Rautios kontrakt ut.

En återkomst denna säsongen är därmed, mer eller mindre, helt utesluten. Klubben har agerat ansvarsfullt under hela pandemin, och har precis som hela Sverige inte kunnat ta emot publik under säsongen, och det ser tufft ut de närmsta månaderna också.

En lösning i ett sånt här läge är att man skriver ett billigare kontrakt denna säsongen och erbjuder för nästa säsong, då Rautios kontrakt går ut.

Problemet då blir att man inom SHL kommit överens om att inte skriva några större kontrakt inför kommande säsong för att bromsa ekonomin, samt att det är sådant som vägs in när det statliga stödet ska fördelas.

Tveksamt om Luleå vill ta en sådan risk.

Dessutom vill man troligtvis satsa rätt hårt på Jesper Wallstedt till kommande säsong.

Med det sagt, så är Luleå inte alls uteslutet, men det finns ett antal saker som måste lösas för att det ska kunna bli verklighet.

Andra lag i Sverige?

Tufft där också.

Man ska även ta hänsyn till att Joel Lassinantti förmodligen fått ett skattemässigt förmånligt kontrakt i utlandet, som gör att han inte kan ta ett jobb i Sverige hur som helst, så här snabbt.

Normalt sett brukar det dröja innan utlandssvenskarna kan återvända.

Det troliga är att Joel Lassinantti får försöka lösa ett jobb någonstans utomlands, resten av denna säsongen. Så är känslan nu.