Vila SHL till efter uppehållet

Foto: Bildbyrån och SHL

Jag tillhör de personerna som förespråkat att SHL ska köra på.

Jag tillhör de personerna som velat ha in mer publik på arenorna.

Jag anser fortfarande bestämt att SHL och även HockeyAllsvenskan hade klarat av att ta emot publik på ett tryggt och säkert sätt under hösten.

Skillnad? Då var smittspridningen på väg ner. Nu är den på väg upp. Då är det inte läge att gapa mot något sådant.

Och som läget ser ut i SHL, med smittspridning i de olika lagen, så är det läge att låta serien vila till och med efter uppehållet.

Ändå sedan man den 8 oktober meddelade att man inte avsåg att öka kapaciteten på arenorna på grund av den ökade smittan i samhället, så har jag varit helt ”fine” med att man valt att fatta det beslutet.

Jag har tyckt det varit väldigt konstigt att man samtidigt valt att ha massor av folk i restauranger, och att det rullat på som vanligt i köpcentrum och liknande.

Men det är som det är, och den diskussionen är uttjatad. Här har man dessutom valt att införa ganska tydliga restriktioner mot shopping.

Det gäller hela tiden att anpassa sig till verkligheten, här och nu.

I juli, augusti och september upplevde jag det som fullständigt självklart att man skulle försöka öka upp publikkapaciteten.

I oktober hamnade vi i ett annat läge.

Och i SHL har man nu hamnat i ett läge som håller på, eller förresten är, ohållbart.

Så sent som för någon timme sedan valde man att ställa in Leksands match mot Frölunda på lördag. Tidigare idag ställde man in både Rögles matcher mot Luleå, sedan just Luleå har konstaterat smittade.

Det finns väldigt få matcher kvar som över huvudtaget är tänkta att spelas ikväll och på lördag.

Sedan väntar uppehåll.

Men i ärlighetens namn, vore det inte bättre att man i alla fall ser till att ta uppehåll direkt efter kvällens matcher.

Oskarshamn har åkt buss till Skellefteå, HV71 ska möta Växjö och Örebro har åkt ner till Göteborg.

På lördag finns det tre matcher som ska spelas, som läget är nu.

Det finns redan flera matcher som behöver hitta nya speldagar. Men skjuter man upp alla lördagens matcher så skapar sig SHL ett andrum på 12 dagar till och med den 10 november.

På 12 dagar borde rimligtvis de lagen som nu åkt på smitten hinna gå igenom hela processen, och vara redo när det är dags för återstart.

Ett lag som Färjestad, som mötte Leksand i förra veckan kan ha smittan i gruppen. Då behöver de faktiskt inte åka ner till Malmö och spela på lördag, bo på hotell och riskera ännu mer.

Då är det bättre att man skjuter på allt och ger lite andrum. Då finns det en ganska vettig chans att ta kontroll över situationen.