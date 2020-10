Fagervall svarar på kritiken mot sina etablerade backar

Christoffer Borg Mattisson / BILDBYRÅN

Efter fem raka matcher är det ett Malmö Redhawks som tar emot Skellefteå på hemmais imorgon.

Joakim Fagervall får tillbaka Oliver Lauridsen och Carl Persson. Det är en tränare som satt hela söndagen, ensam i Malmö Arena för att jobba och titta på olika bitar. Fagervall väljer nu också att bemöta kritiken som funnits mot vissa backar i sin trupp.

– Det finns spelare som tar på sig ett alldeles för stort ansvar. Vi jobbar med att de ska nöja sig med det enkla, säger Fagervall.

Skellefteå är ett lag som generellt sätt kommit ner till Malmö och hämtat väldigt många poäng sedan Redhawks gick upp i SHL 2015. Nu är det ett lag i ett riktigt ”flow”, med ett stort antal succéspelare som befinner sig i den så kallade zonen.

– Jag känner till Skellefteås siffror här. Men jag har också valt att inte diskutera Skellefteå. Alla vet att de är bra, men det kan inte vi lägga någon energi på egentligen, säger Fagervall.

Går det verkligen att inte prata om Skellefteå, med deras yngre spelare som gör poäng i varje match?

– Klart man ska veta vilka man möter. Men vi behöver göra vårt på ett bättre sätt. Vi måste spela med noggrant i vissa stunder. Jag upplever inte att vi gör det fullt ut, och då spelar det ingen roll om det är Frölunda, Luleå eller vem fan vi möter. Vi kan inte ändra spelsystem, men det klart klart vi måste veta vilka vi möter. De heta spelarna ska vi ligga nära och vrida igenom syrgastuben på.

– Men vi är i en situation där vi behöver lägga fokus på att hitta vårt eget spel.

Känslan är att du har etablerade backar i din truppen som behöver hitta en annan värdering i olika situationer. Då tänker jag väl kanske främst på Markus Lauridsen och Jesper Jensen Aabo.

– Ja. Absolut. Du har rätt. Och det är diskussioner vi för hela tiden. Men jag vet också hur det är när man är mest erfaren. Man vill ta på sig hela ansvaret. Men det riskerar att sätta mer käppar i hjulet. Om vi pratar om Aabo, så är det en väldigt ödmjuk människa som inte vill annat än att vi ska börja vinna och det sätter käppar i hjulet för honom att det kan bli för mycket i situationerna. Det pratar Lilja med honom om. Gör ditt jobb och nöj dig med det. Att han inte ska ta på sig så mycket ansvar och försöka lösa allt. Vi ska göra det allihop.

Har inte du som tränare ett ansvar i att inte lasta för mycket istid då också?

– Ja, men den har gått ner.

Inte i matchen mot Oskarshamn.

– Då beror det på att Oliver inte var med. Men annars så är det rätt. Vi har haft för mycket istid på vissa spelare och det har jag sagt tidigare till dig att vi velat fördela den på ett annat sätt.

Mot Skellefteå imorgon kommer just Oliver Lauridsen tillbaka.

Han kliver givetvis rakt in i laget igen. Tillbaka är även Carl Persson som går rakt in med Fredrik Händemark och Lars Bryggman. Han får även chansen i powerplay.

– Det har funnits en plan ganska länge att spela Calle där. Men sedan blev han skadad, säger Fagervall.

Nytt blir det också i övriga formationer.

Tvillingarna Westerholm splittras.

Ponthus Westerholm testas med Joe Veleno och Emil Sylvegård.

Fagervall motiverar:

– Jag tycker Emil och Joe hittat något. Kan vi då få dit vår skarpaste skytt i Ponthus så hoppas jag att Joe kan hitta något där.

Pathrik Westerholm och Jan-Mikael Järvinen fortsätter och in i den kedjan ser i dagsläget Adam Brodecki ut att komma in.

Forsberg, Wemmenborn och Olofsson är en kedja som hela tiden gör jobbet, så den kommer man inte att göra några förändringar i. Som 13:e står det mellan Eric Engstrand och Victor Backman. En får därmed sitta på läktaren.

– Har inte bestämt mig, säger Fagervall.

Han har däremot bestämt sig om målvakt. Oscar Alsenfelt står.

Nu är siktet inställt på att försöka få ett stopp på blödningen.

– Alla har nog förlorat många matcher i rad. Men nu gäller det att vi behåller drivet som var något helt annat i lördags. Det är resultatet och några enstaka tillfällen i matchen som gör att vi faller. Jag ser ett enormt driv och brinn i ögonen på mina spelare. Rent karaktärsmässigt så ligger vi på en oerhört hög nivå. Jag tycker vi har bestämt oss. Nu gäller det att orka vara konsekventa, säger Fagervall.