Det blir nya rekord igen

Foto: Bildbyrån

Minns ni förra hösten?

Då hade Jonathan Dahlén och Albin Lundin en makalös start på säsongen, och i Modo hade Jonathan Johnson även han börjat spruta in poäng.

Det slutade i ett poängrekord för Johnson.

Lita på en sak. Det poängrekordet ryker i vår, om Jonathan Dahlén inte blir skadad. Sedan premiären då han gick poänglös har han skaffat sig en galen vana att göra tre poäng per match.

Dessutom. Björklöven rusar mot att slå sitt poängrekord, och man rusar mot att slå Malmös poängrekord per match.

Jonathan Dahlén kan vi börja med. Utan att han syntes alltför mycket, och trots att han kostade på sig att bränna ett superläge mitt i slottet, så blev det tre poäng in på kontot.

Nu har han gjort 15 poäng på sex spelade matcher.

En poänglös match och en match han inte spelade har avverkats. Så Dahlén har nu 44 matcher på sig. Det är låååångt fram i tiden, men Jonathan Johnsons 79 poäng lever redan nu farligt.

Dahlén har i fem raka matcher gjort tre poäng per match. Det är makalösa siffror!

För att Timrås stora stjärna ska nå dit, så behöver han göra 64 poäng på 44 matcher. Det är givetvis ett otroligt svårt uppdrag. Men det är värt att påpeka att det är 1.45 poäng per match från och med nu, när han för närvarande gör tre poäng per match.

Han kan alltså slå av på poängtakten de sista fem matcherna till 50 % och ändå slå Johnsons rekord.

Tjatet om hans poäng kommer pågå hela säsongen. Åtminstone om han håller på som nu. Bara att leva med det för Jonathan Dahlén.

Ett annat lag som kommer dras med poängrekord hit och dit denna säsongen blir Björklöven.

21 poäng är nu inspelade på sju matcher.

Det blir ett rent race för Björklöven fram till slutspelet. Att de kommer skaffa sig den bästa positionen när det drar ihop sig till detta slutspel råder det ingen tvekan om.

Men det finns två saker att gå för.

Nummer ett är deras egna rekord på 121 poäng som är mest i HockeyAllsvenskan genom tiderna.

Dit har man hundra poäng för att nå, på 45 matcher.

Nummer två, som borde vara något att gå efter avsevärt mer, är Malmös poängsnitt från 2005/2006. Då spelade Malmö in 104 poäng på 42 matcher. Poängsnittet var 2.48.

Björklöven har just nu 3.00.

För att nå 2.50 poäng per match behöver man spela in 130 pinnar.

En mer klar bild över vad som då krävs på 45 matcher som är kvar, är då att 109 poäng ska in på de 45 matcherna.

Ett snitt från nu på 2.42. Något som förstås blir enormt svårt! Men är det något lag man känner kan göra det, så är det Björklöven och deras breda lag.

Bra coacher, bra målvakter, bra backar och spetsiga forwards. Laget har verkligen alla bitar. Det ska inte uteslutas att Per Kenttä avser att förstärka det ytterligare under resans gång. Precis som han gjorde förra året, då man slussade in bit för bit i laget på ett väldigt imponerande sätt.