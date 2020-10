Dominik Bokk till Djurgården

Foto: Bildbyrån

Djurgården ligger just nu sist i SHL-tabellen.

Samtidigt är sportchefen Joakim Erikssons budget starkt begränsad. Spelarna gick nyligen med på att plocka bort sina bonusar för att dra sitt strå till stacken i den pressade situationen.

Men nu är förstärkning på väg in.

Enligt SportExpressens källor är tidigare Växjö och Rögle-forwarden Dominik Bokk överens med Djurgården, och detaljerna blir förmodligen helt klara inom kort.

Mesta mästarna har fått en trög start på säsongen. Endast en trepoängare på sex matcher och problemet har varit att man tvingats spela på kort om folk hela tiden, och laget ligger efter förlusten mot Linköping sist i tabellen.

Anton Hedman och Mattias Guter är skadade, och osäkra inför framtiden. Dessutom är Michael Haga avstängd i ytterligare två matcher.

Framåt december kommer Alexander Holtz att spela JVM och mycket pekar på att även William Eklund och Albin Grewe har väldigt stora möjligheter att komma med.

Därför har sportchef Joakim Eriksson ett dilemma. Han behöver förstärka truppen, men han har en kraftigt begränsad budget.

Därför ser nu lösningen ut att bli ett NHL-lån för hela säsongen, likt Bobby Nardela, som man lånat in för hela säsongen från Washington Capitals.

Vi har den senaste tiden även sett Rögle plocka in Moritz Seider och Malmö tog in Joe Veleno för att nämna två färska exempel.

Nu håller Djurgården på att slutföra en överenskommelse med Carolina Hurricanes, om att få in Dominik Bokk i sitt lag. Planen är att försöka landa de sista detaljerna i den affären så fort som möjligt för att snabbt få in 20-åringen i spel.

SHL blir inte någon ny bekantskap för Dominik Bokk.

107 matcher har det blivit för tysken i Växjö Lakers och Rögle BK. På dessa matcherna har han gjort 42 poäng.