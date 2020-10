”Tro det kan vi göra på stan, inte i ishallen”

Joakim Fagervall. Foto: Christoffer Borg Mattisson / BILDBYRÅN

Mot Örebro fick Malmö äntligen försvarsspelet att stämma.

Men Joakim Fagervall tar ingenting för givet när man nu ska genomföra nästa uppgift mot ett förmodat desperat HV71.

– Tro det kan man göra i staden Jönköping, men när man är i ishallen ska vi veta vad vi gör, säger Malmötränaren.

Örebros skickliga forwards blev frustrerade när de inte kom in på insidan mot Malmö och kunde bara göra ett mål på Oscar Alsenfelt och Lars Volden.

Ett lag som passade deras skickliga forwards på ett dåligt sätt.

Fagervall blir glad när han får höra vad Örebrospelarna tyckte efter matchen.

– Jag pratade med Mathias Bromé efteråt och han sa exakt detta. Det är så det brukar låta, att man tycker att vi har tråkat ut dem.

Men det är väl ett bra betyg åt ert ganska kritiserade försvarsspel?

– Absolut. Det bästa någon kan säga. Att de inte tar sig in på insidan och är tunga att möta. Jag gillar det. Men det är en färskvara och för oss är det nytt fokus och nytt påslag imorgon, säger Fagervall.

Det är ett HV71 som skriker efter poäng. Starten på serien har endast inbringat fyra poäng, trots att man spelat flest matcher av samtliga (sju stycken).

Men Fagervall inser att det blir ett lag som kan flyga fram.

– Det kommer vara ett ruskigt desperat lag, vilket vi ska vara medvetna om. Vi har fokus på vårt. Att vara lika strikt i vårt försvarsspel som vi varit. Vi kan inte tro något, utan måste veta vad vi gör. Tro det kan man göra på stan i Jönköping, men inte i ishallen.

Oscar Alsenfelt klev av mot Örebro, men som ni kunnat läsa i tidigare rapporter så väntades han i träning under tisdagen och om det utföll enligt plan så skulle han vara redo.

Så har också blivit fallet.

Alsenfelt får chansen direkt igen.

– Han är i full körning och står i mål imorgon, säger Fagervall.

Samtidigt har du sagt att du inte vill plocka bort en bra målvakt. Det blev ett litet dilemma eftersom Oscar varit bra, men Volden höll ju nollan.

– Vi har två glödheta målvakter. Men jag ser det som att varken ”Ogge” eller ”Lasse” har kunnat göra det mycket bättre. Då vill jag inte att ”Ogge” ska straffas för att han tvingades utgå, så vi förstör hans rytm. Däremot kommer det en tät vecka och Volden kommer att stå matcher inom den närmsta tiden, säger Malmötränaren.

För alla som ska bevittna matchen på C More under morgondagen kommer man också så stifta bekantskap med Joe Veleno. Han har nu gjort tre träningar med laget, registreringen är klar, och han kliver in i laget.

I en roll som center med Jan-Mikael Järvinen och Eric Engstrand bildar man kedja.

– Jag har upplevt att Järvinen och Veleno har hittat en väldigt fin kemi direkt. Så det ska bli roligt att följa deras framfart, säger Fagervall.

Malmös lag i Jönköping imorgon, enligt dagens träning:

Målvakt:

69. Alsenfelt (31. Volden)

Backpar:

20 Grans – 7. Lauridsen

44. Jensen Aabo – 11. Lauridsen

73. Ollas Mattsson – 12. Cronholm

56. Olsson

Kedjor:

8. Olofsson – 63. Händemark – 22. Bryggman

27. Westerholm – 17. Westerholm – 51. Sylvegård

71. Järvinen – 90. Veleno – 29. Engstrand

64. Backman – 15. Wemmenborn – 23. Forsberg

68. Brodecki