Alsenfelt väntas i full träning under tisdagen

Oscar Alsenfelt tränar inte på is idag.

Men det finns ändå ett glädjebesked att ge.

Redhawks stjärnmålvakt, som fick kliva av mot Örebro i torsdags efter en smäll mot huvudet/nacken, räknar med träning imorgon.

– Min tanke, efter att ha cyklat precis är att jag ska vara med på is imorgon, säger Alsenfelt som bevittnar dagens träning från läktarplats.

Det var i den första perioden som Daniel Muzito Bagenda, efter en närkampssituation med en Malmöback kom in med bromsande fart och touchade Alsenfelt i huvudtrakten.

Första perioden fullföljdes, men i paus fick Alsenfelt kliva av och Lars Volden ersatte, genom att hålla nollan.

– Jag åkte fast härifrån direkt efter matchen. Under helgen har jag vilat, säger Alsenfelt, som har en viss historik av att bli pååkt i målgården.

Den här gången klarade han sig med ett par dagars vila.

– Ja, för höppningsvis. Under förutsättning att jag inte får några bakslag, så är min tanke att jag ska träna på is för fullt imorgon. Jag cyklade idag i gymmet och känner ingen huvudvärk efter det, säger Alsenfelt.

Han bevittnar just nu träningen med Carl Persson.

Här finns också ett visst besked.

Persson, som har fått gå med foten i en stövel sedan skadan kan få släppa den i slutet av veckan, och då är tanken att han så smått ska börja testa på is.