AIK lånar Max Lindholm

Max Lindholm i AIK-tröjan senast. Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Max Lindholm gjorde succé i AIK-tröjan säsongen 2018/2019.

Då skrev han SHL-kontrakt med Örebro.

Men under de här två säsongerna har han från och till haft svårt att ta en plats i laget. Nu blir det utlåning till Hockeyallsvenskan igen, när AIK lånar in honom.

– Han har utvecklats under tiden i Örebro till en mer komplett spelare, säger sportchef Anders Gozzi.

AIK har knappast gått som en raket i i allsvenskan så här långt.

Man lyckades förvisso vända snyggt mot Tingsryd borta under gårdagen, men laget har samlat ihop sex poäng på fem matcher och befinner sig i mitten av tabellen.

Nu kommer en fin förstärkning.

Senast Lindholm var i klubben, gjorde han 39 poäng och var offensivt framstående.

– Det känns kul att vara tillbaka i en klubb som står mig varmt om hjärtat, säger Lindholm själv i en kommentar.

Örebro väljer att låna ut Lindholm, trots att man fick Daniel Muzito Bagenda avstängd.

Lånet gället tills vidare.