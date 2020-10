Joe Veleno innebär låg risk

Joe Veleno. FotoL Darryl Dyck / TT

Malmö har letat efter en förstärkning till både Carl Persson, som blir borta en månad, men även till Fredrik Händemark som lämnar för NHL längre fram under säsongen.

Nu har klubben landat ett nyförvärv i form av 20-årige kanadensaren Joe Veleno, som normalt sett tillhör Detroit.

Redhawks har kommit överens om att han lånas ut under hela den här säsongen. En värvning som innebär att klubben tar en oerhört liten risk. Veleno är nämligen en väldigt billig lösning

Veleno har stor erfarenhet, trots sin ringa ålder.

Han har spelat två JVM, varit assisterande lagkapten för Kanadas JVM-lag, och har redan en hel AHL-säsong.

Att värva spelare i dessa tider är alltid något en klubb måste kunna svara upp för.

För Malmös del blir lånet av Joe Veleno inget problem.

Klubben har gått ner kraftigt i budget, har faktiskt någon miljon kvar på den reviderade budgeten och behöver inte använda de pengarna nu.

Inte ens nära faktiskt.

Uppgifter säger att man mer eller mindre bara behöver betala bostad och lite sådana saker till Veleno. Det ligger nämligen i Detroits intresse att han ska få spela, i en tongivande roll.

Redhawks tar en väldigt liten risk, som är verkligen är värd att påpeka.

Som hockeyspelare då?

Joe Veleno är 20 år.

Han har spelat juniorhockey och en säsong i AHL. Det måste man ha respekt för. Det kan säkert ta tre-fyra-fem matcher innan han kommer in i SHL-kostymen. Kanske till och med tio matcher.

Men i bästa fall har han då hunnit få upp ångan så pass att han kan ersätta Fredrik Händemark. Veleno är en kraftfull spelare med fart.

Han kan spela både center och ytterforward.

Han har ledaregenskaperna, spelade i Kanadas powerplay i JVM senast.

Samtidigt måste man verkligen ha respekt med sig att det inte bara är att kliva in i SHL hur som helst. Växjös Jack Drury har exempelvis inte levererat några poäng så här långt.

Veleno är i grunden en ännu större talang än Drury. Han draftades tidigare i samma draft, och levererade avsevärt mycket mer poäng och spelade högt upp i ett bättre lag (Kanada vs USA), men det är långt ifrån någon garanti för att det blir lyckat.

Han har dock förutsättningarna som krävs och med tanken på den låga risk som Malmö faktiskt tar i det här, så fanns det självklart ingenting att tveka på för Patrik Sylvegård.

Skulle det ändå visa sig att man inte får den utdelning man nu hoppas, så finns det pengar kvar i kassan för att ersätta Händemark.

Klubben hade hoppats på en budget på runt 43 miljoner. Med coronaneddragning fick man dra ner det till 37 miljoner.

På de 37 finns det en miljoner kvar, ungefär.

Skulle det visa sig att Veleno är så bra som man hoppas, så gör man en kostnadsbesparing som kan visa sig vara direkt nödvändig.