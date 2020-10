Konsekventa straff och oväntat hög lön

Foto: Bildbyrån

Lias Andersson straffas för sin huvudtackling mot Luleås Jonas Berglund under gårdagen.

Samtidigt straffas Dick Axelsson för att ha yttrat orden ”sug kuk” till Fredrik Händemark.

Att de straffas ligger i linje med att disciplinnämnden är helt konsekventa.

Det finns helt andra saker att reagera över, nämligen Lias Anderssons lön.

Under sommaren så har jag till viss del försvarea många SHL-klubbar som är beredda att ta ett ekonomiskt ansvar.

Det gäller självklart inte alla.

Men att i juli skriva kontrakt med en spelare som helt uppenbart tjänar 280.000 kronor i månaden, känns inte bra.

Nu ska man inte rasa fullständigt. HV71 har satt upp en budget som man anpassar till sin ekonomi. Har man råd att avvara de pengarna för en förstacenter, så är det bara att gratulera.

Men signalerna det sänder är inte bra.

Självklart har HV71 också sparat in pengar på andra hållet. Borta är dyra kontrakt med Martin Thörnberg och Nils Andersson. Till viss del även Oscar Sundh.

Jag är helt säker på att HV71:s sportsliga ledning följer den plan man satt upp.

Ändå är det något som skaver i mig när en spelare år 2020, tjänar de beloppen.

Det blir väldigt svårt att trycka på mot sponsorer och fans, och inte minst regering, för hela SHL som liga, när spelare kan tjäna de beloppen.

Nu är för all del Lias Andersson värd en hög lön.

Han har varit bra. Han är lagets förstacenter och ska tjäna bra.

Men att han ska tjäna SÅ bra, när det är en ung spelare, som erbjuds utveckling, och som kommer att tjäna stora pengar genom en förhoppningsvis lång NHL-karriär, känns inte rätt.

Men glöm inte. HV71 är ett av de fyra lagen, som enligt rapporten om klubbarnas ekonomi, skulle klara hela säsongen utan publik.

Så är det något lag som klarar det, så är det HV.

Det största avbräcket kommer bli att klara sig utan sin förstacenter, i ett kritiskt läge.

Lias Andersson är motorn i laget och producerar poäng.

Nu ska HV, som har fyra raka förluster, och bara ”ska” slå Oskarshamn hemma imorgon, klara sig utan sin främste spelare.

Det är tufft, och Lias Andersson har satt sitt eget lag lite i skiten, genom att dela ut en huvudtackling.

Att han fälls ligger i linje med vad disciplinnämnden delar ut för den typen av huvudtacklingar.

Rögles Adam Edström fick också fem matcher och en bot som motsvarar två matcher.

Vi vill att DN ska vara konsekventa. Det är man.

Lika konsekventa är man vad gäller Dick Axelsson.

Om man på något sätt förolämpar en motståndare i form av könsord i en dispyt, så blir man automatiskt avstängd en match och sedan delar disciplinnämnden ut straff.

Varje gång har det utmynnat i att man tycker spelaren ska bli avstängd i två matcher totalt.

Således är man precis lika konsekventa i detta fall.

Detta vet spelarna om.

Genom åren har folk haft starka synpunkter för inkonsekvens hos den här nämnden. Så även jag.

Men i de här två fallen så har man, efter att man kommit fram till vad spelarna ska fällas för (vilket jag inte kommer att värdera) kommit fram till straff som ligger helt i linje med vad man dömt tidigare.

Det tycker jag är bra.

Lias Anderssons tackling nedan: