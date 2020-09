Oscar Sundh säger nej till Redhawks

Oscar Sundh.Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Malmö Redhawks ville ersätta Carl Persson med Oscar Sundh, på ett korttidskontrakt.

Nu står det klart att Oscar Sundh efter en tids funderande bestämt sig för att tacka nej.

– Jag frågade honom skarpt igår, men han kunde inte ge besked, så då valde han att tacka nej, säger Patrik Sylvegård.

Därmed blir det, som det ser ut nu, ingen som kommer in och förstärker upp Carl Perssons frånvaro, i alla fall inte till matcherna mot Djurgården och Färjestad under helgen.

Carl Persson har en ”lower body”-skada och rehabtiden är satt till en månad.

Trolig comeback är således i slutet av oktober. Under den tiden spelas det väldigt många matcher.

Då behövs folk.

– Vi har duktiga juniorer, som vi kan spela i matcherna i helgen, men jag tittar fortfarande efter något som kan hjälpa oss i det korta perspektivet, säger Sylvegård.

Men du har ingenting som är skarpt, likt Oscar Sundh?

– Nej, som det ser ut i dagsläget, så har jag inte det.

Patrik Sylvegård har befunnit sig i Stockholm på ett klubbdirektörsmöte med de andra klubbarna i SHL under måndagen och tisdagen.

Då kunde man gemensamt ta emot regeringens besked om att det kan öppna upp sig för publik och restaurang.

– Det var väl inte så det jublades direkt, men det var åtminstone ett besked i positiv riktning och det tyckte jag var bra. Ett första steg är väldigt välkommet, säger Redhawks VD och sportchef.