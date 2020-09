Mitt HA-tips 2020/2021

Foto: Bildbyrån

Efter en framskjuten start är det äntligen dags. Denna veckan sätter HockeyAllsvenskan igång. Ikväll kommer C More att sända upptaktsträffen, som i år sker i digital form, under ledning av Lars Lindberg.

På fredag är seriepremiären och då är det också läge att vädra säsongens allsvenska tips.

Det blir en speciell allsvensk säsong. Man inleder utan publik, trots att man tidigt slog klart att det var en liga som är mer beroende av publik än exempelvis SHL.

Nu är läget som det är, och man får försöka göra det så bra som möjligt, även om det kan bli extremt jobbigt på sina håll. Ekonomin blöder, och vissa föreningar har redan pressat sina trupper så långt det går.

Det blir också speciellt då HockeyAllsvenskan är enda liga i Sverige att ta emot NHL-spelare på korttid.

Så här landar mitt tips, som i vanlig ordning ska tas med en nypa salt. Mycket kan ändras under resans gång.

Tabelltips 1-14

1. Björklöven

2. Timrå

3. Södertälje

4. Modo

5. BIK Karlskoga

6. Västerås

–

7. AIK

8. Almtuna

9. Västervik

10. Mora

–

11. Kristianstad

12. Vita Hästen

–

13. Tingsryd

14. Väsby

***

Svårigheten av denna tabell finner jag i botten. Björklöven är given storfavorit och att man utmanas av Timrå, som fått ihop ett slagkraftigt lag igen. Det är lagen att slå. Jag tror även Södertälje blir vassa. Under hösten har man NHL-förstärkningar, men man står sig nog rätt starkt även efter det. Modo får börja om lite och hamnar något längre ner.

Vad gäller BIK Karlskoga så behöver vi inte debattera så mycket om vad de har för lag. Topp fem blir man i stort sett alltid. Oavsett.

Västerås blir svårslagna och tar sista kvartsfinalplatsen.

I åttondel sedan. AIK är namnstarka och har fått in tränare som bevisligen gör resultat. Kan ta lite tid dock. Blir bättre under säsongens gång, kan man ana.

Almtuna blir skrällgänget. Delvis med NHL-förstärkningar som höjer kvaliteten. Tror också man fått in fräscha, spännande tränare där Robert Kimby leder skutan.

Västervik hamnar alltid någonstans 8-12 känns det som. Mora kan bli fågel eller fisk, men jag gillar Johan Hedbergs intryck så här långt. Tar sista slutspelsplatsen trots att laget inte andas någon större slagkraft.

Kristianstad har fått in Gunnar Persson vilket jag tror är positivt. Vita Hästen har bra lag med sina NHL-spelare, men enorm rörelse och mycket nytt. Kan bli tufft.

Längst ner då? Tingsryd har inga pengar och inget speciellt bra lag, men har överraskat förr.

Väsby är naturliga att sätta längst ner. Det är väl just det som blir lagets morot. Att motbevisa alla.