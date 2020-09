Fler borde vara som Nils Andersson

Foto: Bildbyrån

Nils Andersson avslutar sin hockeykarriär.

Han har inte spelat någonting sedan smällan han fick i Malmö Arena, när han spelade med sista hockeyklubben i karriären, HV71.

Idag har han meddelat att det inte blir någon mer ishockey. Ett beslut som legat i luften, men nu är det definitivt.

Jag hade förmånen att följa Andersson på nära håll under hans fyra år och det är bara att lyfta på hatten för den härliga karaktär han var, som kommer bli evig hjälte för sina insatser i Malmötröjan.

Han tog upp Djurgården 2014, men kände sig inte helt redo för SHL-spel.

Istället blev det Malmö Redhawks stora vinstlott. Under fyra år var det exakt den karaktären och backen som kunde utgöra en viktig stomme, i dels uppgången och dels etableringen i SHL.

Under Nils Anderssons fyra år, så blev det uppgång, etablering, semifinal och semifinal.

De fyra bästa åren under hela 2000-talet, i stort sett.

Det här hade Andersson en viktig del i.

Inte bara för den spetskompetensen han stod för. Han utgjorde även en viktig del i stommen för laget som byggdes ihop. Tillsammans med Frederik Storm och Henrik Hetta, så var han med om att forma den tidens Malmölag. En tid av förändring då spelare kom till Malmö Redhawks och blev bättre.

2018 var det dags att gå vidare. Det var nog bäst för alla parter. Det blev två avslutande säsonger i HV71. Eller en och en halv.

Det var i tidigare hemmaarenan, Malmö Arena, den 21 december 2019, som karriärens sista skär togs.

Symboliskt ändå, för Nils Anderssons bästa tid som hockeyspelare var utan tvekan med höken på bröstet. Här blev han landslagsspelare och en toppback i SHL.

Mitt bästa minne av Andersson? Det är svårt att säga annat än när han först bombar in 1-1 i Leksand i match 7 i kvalspelet, för att få det bortdömt och bara minuten senare göra exakt samma sak. Då godkänt.

Men det finns andra bra minnen från den säsongen. Han var exempelvis högst bidragande när man vann match 4 på hemmaplan.

Nils Andersson är kanske den bästa offensiva backen som Redhawks haft på 2000-talet. Åtminstone en av de bästa. Så viktig var han faktiskt.

Dessutom en väldigt sympatisk person, som alltid sa bra saker i intervjuer, och inte svängde sig med klyschor, bara för att.

Fler borde vara som du, Nils Andersson.

Fortsatt lycka till, med vad som väntar här och nu.