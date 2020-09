Bortasegrarna i inledningen av SHL

Simon Ryfors jublade. Precis som Berglund och Rödin. Foto: Bildbyrån

I allsvenskan såg vi en enorm ökning av antalet bortasegrar när fem omgångar hade spelats.

Radiosporten rapporterade tidigt om antalet bortasegrar mer än fördubblats.

I SHL idag blev det fem bortasegrar av fem möjliga.

Totalt har nio av 13 matcher i SHL slutat med bortaseger.

Men följer man det allsvenska mönstret så kommer detta att mattas av.

Att det inte finns publik på arenorna gynnar gissningsvis bortalaget mer. Det blir inte samma tryck på domare, eller på bortalaget från flera tusentals åskådare.

Det var tendensen i fotbollen.

Efter fem omgångar hade bortalaget snittat 1.45 poäng per match.

I SHL har bortalaget så här långt spelat in nio segrar av 13 möjliga så här långt.

24 poäng av de totalt 39 som har delats ut.

Idag var det fem bortalag som vann.

Man kan misstänka att det är en följd av att det är något enklare att spela som bortalag.

Men det är givetvis alldeles för tidigt att dra slutsatser.

När man tittar på fotbollen så spelade bortalagen in 1.13 poäng per match förra säsongen.

Den här säsongen är man nu nere på 1.24 poäng per match, mot de 1.45 poängen man spelade in efter fem omgångar.

I SHL just nu är siffran efter de 13 spelade matcherna uppe på 1.85 poäng per match.

Det kommer med stor sannolikhet inte att hålla.

Noteringar från idag vad gäller det sportsliga:

* Luleå kommer att bli bra i år också, vilket inte är en skräll. Enormt gedigna. Man löser Oskarshamn på bortaplan, trots mängder med dumma utvisningar. Bra spridning på målskyttet. Linus Klasen behövde inte briljera för att man skulle vinna. Oskarshamn har ett bra powerplay. Vissa stunder får man upp ett vansinnigt pucktempo.

* Linköping har ett namnkunnigt lag, men får inte ut speciellt mycket. I alla fall inte så här långt. En poäng av sex möjliga. Växjö ser svårslagna ut. Fredrik Karlström avslutade förra säsongen bra. Satte båda målen för Växjö idag.

* Rögle gör det topplag gör. Man avgör i slutminuterna, trots att HV kvitterade sent. Simon Ryfors har inte bara tagit ett steg som man hade kunnat förutspå. Hans er så här långt ut att ha tagit båda två och tre steg. HV71 har tre raka förluster. Mardrömsstart för Nicklas Rahm.

* Brynäs åkte till Karlstad och imponerade. Kanske framför allt hur man skakade av sig förlusten mot Oskarshamn och bara gick in och tog tag i det mot FBK. Det märks hur mycket Anton Rödins blotta närvaro betyder. Han är en otrolig motor. Viktigt också att Patrik Berglund levererade. Även om ingen behöver betvivla vad han kan uträtta, så behövs det också för en sådan spelare. Färjestad? Nja, trög start.

* Örebro har SHL:s största skarpskytt i Borna Rendulic. Såg att det var någon C More-expert som trodde på över 20 mål. Kan tycka man kan sticka ut ännu mer vad gäller kroaten. Det händer sällan att någon spelare gör 30 mål. Men den kapaciteten har utan tvekan Rendulic. Örebro kuggar i på ett bra sätt. Utan att Näkyvä och Ebert finns med i laget.