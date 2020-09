Fler klubbar undersöker logemöjligheten

Foto: TT och Bildbyrån

Igår tog Växjö Lakers in 150 personer i arenan.

50 personer via läktarna, och 100 personer ytterligare, som fick sitta i sina privatägda loger.

Anledningen?

De får sitta i logerna, men får inte kliva ut på läktaren, för då tillhör de evenemanget.

Nu kan Kvällsposten berätta att fler klubbar tänker tanken.

– Vi kommer ta varje chans vi får, säger Marcus Larsson, som arbetar som kommersiell chef i Malmö Redhawks.

De flesta reflekterade säkert över att Växjö hade en ljudstark, utspridd klack på sittplatserna ovanför spelarbåsen under gårdagen.

Men även att logerna var fyllda med folk.

Den tanken har nu slagit fler SHL-klubbar.

– Det här har vi tänkt på hela tiden, säger Marcus Larsson i Malmö Redhawks.

Varför var detta ingenting ni valde att göra mot Leksand redan i första matchen?

– Då vill vi vara extremt strikta och inte tänja på någonting, utan verkligen hålla oss inom varenda liten uppsatt regel. För då utgick vi från att det skulle ske en förändring från de 50 tillåtna idag, till en ökning, till nästa gång vi spelar hemma (Örebro den 8 oktober). Därför höll vi det väldigt basic och drog inte igång den processen till den matchen.

Att plocka in folk i de privatägda logerna är en fråga på lokal nivå. Det är en ren tolkningsfråga.

Som behandlas om polismyndigheten.

Växjö Lakers har fått ett skriftligt ok på detta. Nu vill andra klubbar haka på.

– Vi har tittat på det, och det är polismyndighetens syn som avgör. Hur de tolkar regelverket, säger Larsson.

– Jag vet att Örgryte och Helsingborg har någon lösning på sina sätt, med restauranger som finns inne på arenan, fortsätter han.

För att det ska bli aktuellt för Malmö Redhawks, så kommer man dock inte att göra någonting man inte får.

Personer som sitter i logerna får inte blir en del av det offentliga evenemanget, och såldes får man endast sitta i logen, och inte på platserna utanför, och inte röra sig på de offentliga ytorna, utan gå in i logerna via egna entréer.

Däremot är Marcus Larsson ytterst tydlig med att man kommer göra allt man kan.

– Det är min förbannade skyldighet som supporter och anställd på Malmö Redhawks att göra allt vi kan för våra fans och våra partners. Men vi kommer inte agera utanför lagen eller på något sätt oansvarigt genom att slänga in mycket folk i loger, som inte håller avstånd, utan ska det ska så ska det ske så vi inte bidrar till att öka smitta.

Enligt Larsson finns det fler klubbar i SHL som tittar på ”Växjölösningen”, som Smålandsposten rapporterade om under gårdagskvällen.

– Vi har fått tillstånd att även ha logerna igång, för de som hyr loger på årsbasis. De får inte gå ut på sina platser i arenan utan får sitta inne i logerna med öppna fönster, sa Lakers VD Jon Bergsjö till SMP.

– Vi tittade naturligtvis på hur de löste det. Nu kommer detta landa i att vissa kanske har turen att få se hockey för att de har en loge, och andra inte. Men vi kommer göra precis allt vi kan för våra supportrar och våra partners. I slutändan handlar det om överlevnad och kan vi på ett ansvarsfullt sätt hitta lösningar, så kommer vi utan tvekan att ta den chansen, säger Marcus Larsson.