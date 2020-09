Två förväntade topplag under tidig press

Foto: Bildbyrån

Det har spelats en enda match.

För vissa lag har det överhuvudtaget inte spelats någon match.

HV71 och Färjestad klev in i SHL-bubblan i lördags, och är tippade topplag. Men premiären utföll inte enligt vad man hade tänkt sig.

Ikväll spelar de sin andra match. På bortaplan. Detta är två förväntade topplag som tidigt kan hamna under rejäl press. Därför är det två viktiga matcher som spelas ikväll.

Färjestad reser till Växjö och HV71 reser till Örebro. Det är knappast två matcher man reser och plockar poäng i hur som helst.

SHL är att maratonlopp under 52 omgångar. Det kan hända att man förlorar två-tre matcher på raken. Det är ingenting konstigt.

Men det här är två lag som knappast gav några sköna positiva besked och en bra känsla efter premiären. Låt vara att Färjestad hade en tuff bortamatch mot Luleå, och att HV71 hade ett riktigt bra Frölunda på bortaplan.

Två bortamatcher man ”får lov” att förlora.

Ska man vara topplag, så är kvällens matcher någonting annat. Då handlar det om att spela in poäng, och åtminstone svara för bättre prestationer.

Färjestad är sårbara just nu. Har skador på viktiga spelare. Så nu visar det sig förmodligen ganska tidigt vad man är gjorda av.

HV71 har inget enkelt schema.

Skulle det kommer en plump i protokollet ikväll, så väntar Rögle som förmodligen har en extremt god känsla efter premiären på hemmaplan, och på det ska man sedan resa upp till Luleå.

Det kan snabbt bli en jobbig inledning.

Därför gäller det att snabbt komma in på spåret.

SHL må vara en lång serie, men att hamna i ett ”krisläge” går rätt fort. Är man ett tänkt topp4-lag så gäller det att leverera. Konsekvent! Nu är premiären bränd, men nog vill de här två lagen hitta en bättre känsla efter kvällens matcher.