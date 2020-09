Leksand blir inte räddningsplankan

Carter Camper.Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Redhawks är tippade längst ner i bottenträsket av tabellen i SHL.

En möjlig räddningsplanka heter Leksands IF.

Låt oss redan nu slå fast att det inte kommer bli Leksand.

Åtminstone inte så länge förstakedjan har den poängutdelningen man har. Inte ens om man skulle halvera sin poängskörd.

Ja, det går faktiskt att slå fast redan efter två spelade Leksandsmatcher.

Malmö Redhawks oro inför matchen var antalet insläppta mål man haft under försäsongen. I Växjö var det utvisningarna som gjorde att det rann iväg.

Den här matchen inledde hemmalaget riktigt bra. Det ska sägas direkt. Skotten stod 7-0 när Axel Wemmenborn gjorde 1-0.

Det var fullt rättvist.

Sedan kom utvisningarna.

Då kom Leksands förstakedja, och man har till och med fått in Mattias Ritola i gammal god poängform, så länge han har det umgänget i powerplay.

Jag kunde i stort sett slå fast det redan efter att jag sett Carter Camper i Södertälje, och efter att jag sett Peter Cehlarik i Strömstad.

De här två herrarna är på riktigt.

De kommer att vara Leksands lok den här säsongen, tillsammans med centern Marek Hrivik.

Något sådant vapen har inte Malmö Redhawks.

Vi såg alla att det vilka det var som hade inblandning i Leksands mål. Men inte bara det imponerade.

Jag tycker en sådan back som Daniel Gunnarsson sticker ut ordentligt. Snacka om att ta ansvar när Johan Fransson och Jonas Ahnelöv inte kommer till spel.

Han var delaktig och verkar trivas med lite spelskickligare lagkramter.

Dessutom spelar man tajt i försvaret.

Björn Hellkvist och Fredrik Hallberg verkar ha fått in en helt annan arbetsetik, och spelarna köper så här långt konceptet.

Jag blev imponerad.

För Redhawks del gäller det nu att inte stressa upp sig.

Man mötte ett väldigt tillspetsat lag, som helt enkelt hade vapen man inte hade ikväll.

Med ett visst flyt hade man fått in 3-4 tidigare i matchen, när Ponthus Westerholm var nära halvvägs in i den tredjeperioden.

Men faktumet kvarstår att man släpper in alldeles för många mål.

Låt vara att man mötte en riktigt spetsig kedja som var inblandad i alla fem bortamålen.

Men utvisningarna måste ner, boxplayspelet måste bli bättre, målvaktsspelet likaså.

Det finns lite att jobba med de närmsta nio dagarna för Joakim Fagervall och hans kollegor.

Malmö – Leksand 3-5

1-0 06.17 Axel Wemmenborn (Setkov, Ollas Mattsson)

1-1 07.08 Carter Camper (Hrivik, Ritola)

1-2 12.41 Mattias Ritola (Cehlarik, Hrivik)

1-3 19.41 Mattias Göransson (Camper, Cehlarik)

2-3 25.06 Ponthus Westerholm (Järvinen, Grans)

2-4 31.23 Carter Camper (Hrivik)

3-4 19.22 Lars Bryggman (Jensen Aabo, Lauridsen)

3-5 59.49 Peter Cehlarik (Camper, Hrivik)

Publik: 50

Videoklipp med Axel Wemmenborn efter matchen: