Timrå överväger att plocka in NHL-spelare

Jesper Boqvist och Isac Lundeström. Foto: Bildbyrån

Timrås sportchef Kent Norberg har varit öppet kritisk mot att NHL-spelare förstärker lagen i HockeyAllsvenskan.

Men klubben överväger starkt att ändra sin ståndpunkt, efter att de andra lagen stärkt upp.

Nu kan SportExpressen avslöja att NHL-spelarna Jesper Boqvist och Isac Lundström är redo att kliva in, men det ligger på Timrås bord. Frågan ska nu behandlas av klubben internt. Något beslut är inte taget.

– Kent har mandatet, men när det blir skarpt läge så kommer vi från styrelsen säkert att bli inblandade, säger Timrås ordförande Lars Backlund.

– Jag vill veta hur lång tid det kan handla om. Är det längre än 15 november, då kan jag överväga det, säger Kent Norberg.

Det var i början av september när Timrås konkurrenter så smått hade börjat säkra upp lån från NHL, som Kent Norberg var kritisk mot att att klubbarna tog in spelare.

– Jag är inte för det. Om vi har begränsningar för spelare från SHL så fattar jag inte varför vi inte har begränsningar för spelare från AHL heller. Alla vet om att det är korttidskontrakt. Det här är yngre spelare som vill komma igång och spela matcher. De vill ha träningsmatcher för att slå sig in i NHL, sa ”Nubben” till Sundsvalls Tidning den 2 september.

Det har gått tre veckor sedan dess.

Lagen i HockeyAllsvenskan rustar ordentligt.

Timrå är en av fem klubbar som inte plockat in några NHL-spelare, utan har sett på när konkurrenterna på Norrlandskusten, Modo och Björklöven plockat in spelare med NHL-kontrakt.

Enligt vad SportExpressen erfar har detta medfört en förändring från de styrande i klubben.

– Jag vet att ”Nubben” var kritisk. Men då fanns det inget beslut från HockeyAllsvenskan. Nu finns det tydligt uppsatta ramar att man får plocka in fyra NHL-lån per klubben. Ur mitt perspektiv är jag positiv till det, och att vi ska följa de regler som nu finns uppsatta, säger Lars Backlund.

– Jag kan verkligen betona att något beslut inte är taget, säger ”Nubben”.

Frågan ligger nu högt prioriterad och ”Nubben” ska ha undersökt med ett flertal spelare, erfar SportExpressen. Två spelare som finns redo att kliva in är Anaheims Isac Lundeström och New Jersey Devils Jesper Boqvist.

– Det stämmer att jag fått förslag från deras agent om att de kan tänka sig att spela här. Men jag har inte ens pratat med spelarna själv, säger Kent Norberg.

Klubben har även ytterligare ett par namn som man diskuterar med.

– Det är upp till ”Nubben”. Han är sportchef här. Men i dagsläget är det ingen styrelsefråga än, säger Lars Backlund.

– Ja, det finns ett antal namn, säger Norberg, som alltså svängt i frågan. Men bara om det blir en fråga om en längre tid än de elva-tolv matcherna det handlar om till den 15 november.

– Låt mig säga så här. Om de bara ska vara här så kort tid, då kommer det inte hända, om det inte blir några skador av allvarligare sort.

På tråningen idag så saknade man backarna Leon Lerebäck och Jacob Ragnarsson. Dessutom var forwarden Viktor Lodin ur spel. Men enligt Kent Norberg är det ingen fara.

– De är tillbaka snart.

Hur kommer ni fundera kring de här NHL-spelarna framöver nu?

– Man måste väga in så mycket. De kostar ju knappt några pengar, men samtidigt kostar de lite. Om man ska spara så mycket man kan, har man verkligen gjort det, om man ändå plockar in NHL-spelare i laget och förstärker? Vi kan inte direkt peka på att vi skulle få mer publik om vi har sådana spelare. Det är lite sådana frågor som snurrar i mitt huvud, säger Kent Norberg.

Men den viktigaste frågan är trots allt tiden eventuella NHL-förstärkningar kan vara med.

– Är de här till nyår, då blir det någonting helt annat. Men jag vill veta mer och ha ett klart besked. Vi har redan ett bra lag, och det finns en hierarki i laget att ta hänsyn till. Just nu finns det ingenting. Men ja, frågan har väl kommit till ett annat läge än vad den var i tidigare, säger Timrås sportchef.