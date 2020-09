Finsk poängmaskin överens med Malmö

Jan-Mikael Järvinen.Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Nicolai Meyer lämnade idag.

Malmös sportchef Patrik Sylvegård lovade också en ersättare innan seriestart.

Enligt källor till Kvällsposten har man nu kommit överens med finländaren Jan-Mikael Järvinen.

Förra säsongen gjorde han 44 poäng i tyska toppklubben Adler Mannheim.

– Jag har lovat en ersättare innan seriestarten. Något mer har jag inte att kommentera i dagsläget, säger Patrik Sylvegård.

32-årige Järvinen har en gedigen bakgrund i den finska ligan. Under flera år har han spelat för Tappara och har stadigt legat på över 30 poäng per säsong.

Säsongen innan Adler Mannheim värvade honom stod han för 40 poäng.

Under säsongen i DEL stod han för 44 poäng.

Järvinen kan användas som både center och ytterforward och hans styrkor ligger i spelsinnet, farten och att han är totalt orädd, trots att han inte är den mest storväxta spelaren.

Patrik Sylvegård är fåordig när Järvinens namn kommer på tal.

– Det är en spelare jag vet vem det är, säger han.

Mina uppgifter säger att ni till och med har kommit muntligt överens med honom?

– I dagsläget kan jag dementera att någonting är klart.

Källor som Kvällsposten pratar med säger att man är överens om allting, och att alla papper väntas skrivas på under torsdagen.