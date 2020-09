Nödvändig försäsongsseger – Leksands femte raka torsk

Jubel för Malmö.Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Malmö Redhawks och Leksand hade inte vunnit någon match under försäsongen.

Därför var det en viss prestige i den troliga gruppfinalen i Skoda Trophys B-grupp.

Det blev dock ganska jämt, till slut och segern skrevs till 6-5 efter att Redhawks haft ledningen hela matchen.

Vi fick se en riktig målfest, till slut.

Nicolai Meyer och Fredrik Händemark blev tvåmålsskyttar och Peter Cehlarik stod för tre mål för Leksand.

Om vi lite kort inleder med Leksand, som faktiskt är ett lag jag sett rätt mycket under denna försäsongen, när jag såg deras tredje match på plats under försäsongen.

En sak är säker. Det är en brutal förstakedja som Björn Hellkvist fått ihop. Han går i stort sett all-in på sina bästa spelare i samma kedja.

Peter Cehlarik, Marek Hrivik och Carter Camper kommer att skapa målchanser och producera mål i vinter.

De låg bakom i stort sett allt som Leksand visade upp offensivt.

Carter Camper kommer bli bra. Han har riktigt fina händer, bra blick för spelet och även om han inte kommer vara snabbast i ligan, så kommer inte farten att vara några problem, sett till vad jag fick se ikväll.

Problemet för Leksand blir att få de andra spelarna att lyfta. Visst, kedjan med Knuts och Fredrik Forsberg som fått en pånyttfödd Daniel Olsson Trkulja i sin kedja i Martin Karlssons frånvaro, såg rätt trevlig ut, men det är inte den som är en offensiv motor.

Här ligger Björn Hellkvists stora huvudbry. Fler enheter måste vara med och bidra. Och kanske blir det så på sikt.

Malmö då?

Nja, jag tror Jocke Fagervall hade velat se att man släppte in färre mål, om vi ska börja i den änden.

Men det är trots allt så att man fick vinna en hockeymatch och man fick vinna mot ett Leksand, som man eventuellt kan komma att gå en viktig kamp med, kring något av strecken i tabellen.

Plus för att Bryggman och Händemark har sin fina kemi.

Plus för att Nicolai Meyer fick göra två mål. Tror det passade honom bättre med Christoffer Forsberg och Oskar Magnusson som ”går in i skiten” på ett helt annat sätt än tidigare lagkamraten, även om man tappar lite ”skill”.

Meyer gjorde två mål och det betyder nog mycket för hans självförtroende. Hans skott till 1-0 var hög klass, även om Axel Brage ska ta en sådan puck.

Fint också att se Helge Grans tillbaka. Han och Ollas Mattsson blir ett väldigt intressant backpar i detta laget. De rör sig bra och har en kemi som gör att det kan bli ett backpar som tränarna lutar sig mot i vinter.

Att Eric Engstrand fick sätta dit ett mål och kliva in för Emil Sylvegård är förstås också bra. Sylvegård är kanske tillbaka under helgen för övrigt.

Sedan är det förstås inte bra att det är en hel del slarv, och att man inte stänger matchen. Åtminstone vid ställningen 6-3. Då ska det inte behöva bli så spännande.

Man har släppt in 13 mål på två matcher och på sikt blir det inte hållbart.

Matchfakta:

Malmö – Leksand 6-5

1-0 02.21 Nicolai Meyer (Ollas Mattsson)

1-1 07.35 Peter Cehlarik (Camper, Caito)

2-1 09.55 Fredrik Händemark (Bryggman, Olofsson)

2-2 19.58 Peter Cehlarik (Hrivik)

3-2 32.02 Eric Engstrand (PaW)

4-2 36.12 Helge Grans (Olofsson, Händemark)

5-2 44.35 Nicolai Meyer (Utan assist)

5-3 47.34 Carter Camper (Hrivik, Caito)

6-3 50.21 Fredrik Händemark (Lauridsen, Olofsson)

6-4 52.2 Peter Cehlarik (Camper, Hrivik)

6-5 58.28 Mattias Ritola (Camper, Hrivik)

