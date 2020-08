Ny drömförstärkning i allsvenskan klar

Samuel Fagemo.Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Spelarna med NHL-kontrakt rasslar in i HockeyAllsvenskan.

Nästa spelare att bli helt klar är Samuel Fagemo, som kommer att spela med Södertälje under hösten.

LA Kings lånar ut Fagemo till Södertälje, som han representerat tidigare under karriären.

– Under förra säsongen visade Samuel vilken spelare han håller på att utvecklas till, säger sportchef Micke Samuelsson.

20-ärige Fagemo spelade 42 SHL-matcher för Frölunda under förra säsongen. På dessa blev det 22 poäng. Men något Frölunda var inte aktuellt nu, eftersom det inte gäller hela säsongen.

Det blev SSK:s jackpot.

– Vi är väldigt glada att Samuel ansluter till laget. Han spelar hockey på rätt sätt, spelar hårt och intensivt och gillar att ta avslut i obekväma situationer. Han jobbar för att bli bättre varje dag och kommer höja tävlingsmomentet i laget, säger Micke Samuelsson.

Fagemo spelade för Södertälje under tre matcher, säsongen 2017/2018, då på lån från Frölunda. Men redan säsongen efter var han en hel ordinarie SHL-spelare och var med i laget som vann SM-guld i Globen i maj 2019.

Då skrev han också NHL-kontrakt med LA Kings.

Tanken var att han skulle etablera sig och försöka ta en plats i Kings nu under hösten.