Ni gör helt rätt, Leksand

Foto: Bildbyrån

Den 10 september spelar Leksand genrep i Tegera Arena mot Brynäs.

Då gäller fortfarande regeln att endast 50 personer tillåtas vid offentliga tillställningar.

Således har Leksand en begränsning. Men man nyttjar ändå möjligheten att plocka in 50 personer.

Men då gäller det att öppna plånboken.

Ett initiativ som kan diskuteras, men jag landar ändå i att jag tycker Leksand gör helt rätt.

Vi befinner oss i ett läge där klubbarnas ekonomi blöder. Intäkter som man normalt sett kan räkna hem i form av publikintäkter har man gått miste om, och det är oklart hur många som egentligen kommer att få komma in på arenorna när man den 1 oktober siktar på att hitta en lösning där en viss mängd publik får komma in.

I Västerås sålde man 50 biljetter för 995 kronor styck och fick således in runt 50.000 kronor för en match i publikintäkter.

Leksand tar det ett steg längre än så.

Med startbud på 800 kronor per biljett så handlar det om att lägga det högsta budet för att lägga beslag på en matchbiljett till matchen mot Brynäs den 10 september.

Ni fattar förstås att de med störst plånbok kommer att få gå på matchen.

Ishockeyn anses redan nu vara en dyr idrott att utöva och endast de med stor plånbok har råd att låta sina barn hålla på.

På matcherna måste man pynta upp flera hundra kronor för att få komma in.

Nu ställs det verkligen på sin spets, när man väljer att maximera de 50 platserna som nu finns.

Jag gissar på att snittet på de här 50 platserna blir flera tusen kronor när hockeysugna människor budar och trissar priset.

Med det sagt vill jag ändå säga att Leksand gör rätt!

Jag är givetvis väl medveten om att fans vänt upp och ner på sina sparkonton för att kunna få Peter Céhlarik till klubben i en swishkampanj.

Kanske hade det varit snyggare att helt enkelt göra en utlottning av 50 matchbiljetter till dessa.

Men nu handlar det inte om att agera snyggt. Nu handlar det om att maximera intäkterna så långt det bara går.

Om man får in ett par hundratusen kronor på denna matchen så är det viktigare på sikt, än att man belönar 50 av alla de lojala fans som varit med och bidragit till en värvning, och därmed gjort en ovärderlig insats.

Jag ska inte dra det så långt som att säga att det är klubbens existens som står på spel, för det tror jag att man har alldeles för starka företagare runt sig för att låta det hända.

Det handlar i min bok om att ta ansvar och maximera de få intäktsmöjligheterna som finns.

Måhända att det blir så att det är 50 personer som betalade bäst som får se matchen, och äta en god middag.

Men i ärlighetens namn. Det är faktiskt bättre att de gör det och betalar för sig, än att 50 ”vanliga” fans sitter inne i hallen och kollar på matchen.

Hur stort hockeysug ni än må ha, så är den upplevelsen inte speciellt bra ändå.

Att belöna alla de som swishat för att värva Peter Céhlarik, så kan Leksand med all sannolikhet hitta bättre lösningar.

För självklart ska alla de människorna få någon form av belöning.

När pandemin är över så föreslår jag istället att man lottar ut upplevelser till alla de fansen.

En dag med A-laget, följa med på en bortamatch, få stå i båset under en träning.

Eller vad som helst.

Som supporter till Leksand hade jag i alla fall värdesatt det betydligt högre än att få sitta i ett öde Tegera Arena och kolla på en träningsmatch med 49 andra själar. Med socialt avstånd.

Då är det bättre att de med plånboken med sig betalar för den ”underhållningen”.