Nygård spelar i FBK i höst

Joakim Nygård.Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / kod FK / Cop 185

Joakim Nygård var en av de sista spelarna i SHL som har både NHL och SHL-kontrakt.

Nu står det klart att han hoppar på sitt gamla FBK-avtal under hösten för att spela för Färjestad, under den ”NHL-lediga” hösten.

– Vi tyckte det var dumt att avstå den möjligheten när han verkligen ville vara hos oss under hösten, säger klubbens GM Peter Jakobsson.

Nygård skrev på för Färjestad i januari 2019. Då signerade han ett treårskontrakt, men ganska snabbt stod det klart att ett NHL-äventyr väntade.

Men att klubben nu har kontraktet, som Nygård är tjänstledig från, så öppnar det nu upp för att han kan spela för klubben under den här hösten, likt flera andra spelare kan göra.

Den möjligheten nyttjar nu parterna.

– Han lämnade oss med tid kvar på sitt kontrakt, vilket gör att vi under gällande regler kan ha honom hos oss fram till det är dags att åka över till Kanada igen. Vi tyckte det var dumt att avstå den möjligheten när han verkligen ville vara hos oss under hösten, säger Peter Jakobsson.

Den nu 27-årige ytterforwarden stod för 35 poäng under sin sista säsong i Färjestads tröja och på 33 NHL-matcher blev det nio poäng i Edmonton under den senaste säsongen för en vindsnabbe forwarden.