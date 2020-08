Tydligt mönster – de klubbarna har rustat mest

Patrik Berglund, Markus Ljungh och Björn Hellkvist. Foto: Bildbyrån och TT.

Idag är det exakt en månad till SHL-premiären den 19 september.

Den stora frågan är: Blir det publik i arenorna eller inte?

Frågan lär besvaras inom kort, och för en del klubbar är det nog nervöst för att få ett besked om att man kan börja släppa på publik, och att man därmed kan få in någon form av intäktsflöde.

Några klubbar har rustat rejält i sommar, och när jag tittar på vilka lag som främst ökat på, så ser jag ett mönster.

En normal säsong brukar det landa in en bit över 100 värvningar per säsong. Jag vet att jag säsongen 2016/2017 gjorde en sammanställning och att det då hade trillat in 119 värvningar inför den säsongen när vi var någon vecka bort från seriestart.

Den siffran är avsevärt lägre den här säsongen.

När jag söker igenom mitt dokument, där jag sammanställt samtliga trupper i SHL inför Expressens hockeymagasin, så får jag det till 76 namn som är markerade med ”NY!”

Förra säsongen var samma siffra 108 nya namn i SHL-trupperna.

Därför går det också att slå fast att färre antal spelare har värvats till lagen.

En följd av coronaviruset.

Det finns förstås inte alls på världskartan att Frölunda skulle gå in i en normal säsong med Linus Nässén, Lucas Raymond, Elmer Söderblom och Karl Henriksson som forward 10-13 i truppen (Utan att ranka, men det är oprövade eller juniorer).

Det finns förstås inte heller på världskartan att Luleå skulle behöva nobba ett så simpelt avtal som Konstantin Komarek, som sitter på en medellön i SHL, för att man ville dra åt handbromsen.

I Växjö vet jag att man inte bränt upp den budgeten som är lagd från början. Växjö brukar ligga någonstans kring 43-44 miljoner. Där är man absolut inte idag.

Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson har tagit störst ansvar när han höll sig till de tre värvade spelarna man hade klart med redan under vintern, fick in Dick Axelsson på ett avtal från september, och han fick mer eller mindre be styrelsen om lov för att Manuel Ågren (Som lär ha ett prisvärt kontrakt) inte skulle gå till HV71.

Långt ifrån det normala läget för en klubb som trots allt fått ordning på sina ekonomi och har råd att ha en välbetald trupp.

I Malmö hade Patrik Sylvegård stora planer på att öka sin budget från 38 miljoner, upp till 42-43 miljoner, men landar nu förmodligen under vad han över huvudtaget hade den föregående säsongen.

I Oskarshamn hade man också tänkt sig en ökning, men nu har man istället fått jaga tjeckiska fynd som inte direkt vräkt in poäng, och en finländsk veteran som fått ett genombrott sent i karriären, och vill ta chansen i SHL.

Samtidigt finns det förstås lag som går i motsatt riktning.

Jag ser också ett ganska tydligt mönster i vilka lag det handlar om som gör det.

Brynäs, Leksand och Linköping är lag som verkligen sticker ut från mängden.

Det är också lag som varit nära eller till och med varit nere i den absoluta botten, och som därmed ligger i den stora riskzonen att ställas i en direkt avgörande match mot ett annat SHL-lag om sin existens i denna ligan.

Det är klart att man verkligen inte vill hamna där, och därför har man också agerat.

Smart, eller sätter man allt på spel? Ja, det lär väl visa sig.

Klart är att Brynäs tagit hjälp av fans och tunga sponsorer för att värva stjärnor i juli. Leksand körde samma spår när swischande fans samlade in för Peter Cehlarik och välkända mecenaten Per-Olof Ejendal sköt till sin del.

I Linköping bestämde sig mångmiljonären Michael Cocozza för att fira sin 60-årsdag genom att skänka 20 miljoner kronor till stadens idrottsföreningar.

Pengar som LHC onekligen har satt sprätt på, när man gjorde som på den gamla goda tiden, och budade ut konkurrenterna på Markus Ljungh och Oula Palve, så de inte ens ville vara med och leka.

Detta är också tre klubbar som tänjt på sina ekonomiska gränser så mycket det går. Tre lag som skiljer sig från andra klubbar.

Jag kan faktiskt förstå att man gör det.

Det är lag som varit utanför slutspel och som varit i den absoluta botten.

Men jag gissar också på att det är tre lag som verkligen sitter och hoppas på att publiken får komma in här under hösten.

För är det några som skulle få svårt att motivera eventuella lönesänkningar i hela truppen, är det den här typen av lag, som ändå försökt gasa sig ur sina positioner i näringskedjan, och som betalat stjärnor för att ta laget uppåt i tabellen.

Om det är klokt, eller ren idioti, det väljer jag inte att döma ut just nu, utan att sitta på facit, men mycket snart får vi en första indikation.

För jag tror inte att besked om vad som sker i publikfrågan är speciellt långt bort.