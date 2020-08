Björklöven säkrar upp klassback

Zach Palmquist.Foto: Erik Mårtensson / BILDBYRÅN

Björklöven har fått ännu en stark bricka på plats i laget.

Zach Palmquist stannar kvar i klubben, och ännu en gång är det fansen som hjälpt klubben att behålla en spelare.

Med 600.000 kronor insamlat på ett par dygn, så har man nu gjort klart med Palmquist.

– Jag är väldigt glad att vi kunnat knyta till oss honom. I Zach vet vi precis vad vi får, kommenterar Per Kenttä.

Palmquist kom in under förra säsongen som en rutinerad tvåvägsback och stod för elva poäng på 32 matcher. Han blev snabbt en viktig kugge i Björklövens starka lag som rusade igenom den allsvenska serien.

Björklövens fans har under våren hjälpt till stort ekonomiskt. Först samlade man in pengar i stora belopp för de uteblivna intäkterna i kvalspelet. Bara några veckor senare lyckades man på nolltid skramla ihop pengar till Per Kenttä så skarpskytten Olle Liss kunde skriva på nytt kontrakt.

Nu samlar man in 600.000 kronor för att klubben ska kunna behålla Zach Palmquist som gör Björklövens redan starka backuppsättning ännu bättre.

– Det känns väldigt skönt att komma tillbaka till Björklöven och precis som alla andra känner jag att vi har ouppklarade affärer att ta hand om. Insamlingen har varit helt otrolig och jag har följt den via Instagram de senaste dagarna. Att de hjälper mig och min familj på det här sättet är riktigt häftigt. Jag vet inte hur jag ska kunna betala tillbaka till fansen egentligen. Enda sättet är väl att hjälpa till med att ta Björklöven till SHL, säger Palmquist själv till klubbens hemsida.