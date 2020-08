Henrik Hetta gör klart med ny klubb

Henrik Hetta.Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Henrik Hetta har under sommaren varit på jakt efter ny klubb.

Nu är det klart.

Den rutinerade grovjobbaren kommer spela allsvensk hockey med Västerås.

– En skicklig spelare som kommer bidra med energi och kraft till oss, säger Patrik Zetterberg, sportchef i VIK.

Efter fem raka säsonger i SHL, tre i Malmö Redhawks och två i Skellefteå AIK, så väntar nu åter allsvenskt spel för Hetta, som slog igenom i den ligan under sin tid i Malmö.

I våras blev det dock inget nytt avtal efter en ganska tung säsong.

– Han är van att spela i ett SHL-lag, så det är klart at than kommer att producera. Nu är det allsvenskan och det kommer nog ge honom lite mer utrymme att jobba med sin offensiv, säger Patrik Zetterberg.

På 48 matcher i SHL den senaste säsongen blev det åtta poäng. Som mest har Hetta gjort 31 poäng under en säsong i HockeyAllsvenskan. Det var 2013/2014 när precis blivit utsedd till lagkapten.

I Redhawkskretsar kommer han alltid vara en del av historian, då han var den som sköt 2-4 i tom kasse borta mot Leksand den 2 april 2015, när Malmö Redhawks gick upp i SHL.