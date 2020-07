Ett alldeles för sent beslut

Karlskrona får spela i division 1.Foto: Magnus Lejhall / BILDBYRÅN

Karlskrona får avslag av apellationsnämnden, och det bekräftas därmed att man kastas ut från HockeyAllsvenskan.

Det innebär att vi den 13 juli är ett lag kort i Sveriges näst högsta serie.

Ännu en gång så kommer detta beslutet alldeles för sent.

På vilka grunder ska Väsby, som nu troligtvis kommer att få platsen, kunna få ett slagkraftigt lag?

Den har gått över en månad sedan det första beslutet landade på bordet för första gången. På grund av likviditetsbrist så fick man inte vara kvar i HockeyAllsvenskan.

Detta var den 12 juni och fram till och med den 26 juni kunde klubben överklaga.

Redan då kan vi konstatera att vi var ganska långt fram i sommaren och ganska nära en ny säsongsstart.

KHK gjorde tidigt klart att man avsåg att överklaga. Redan samma dag som det första beslutet kom så slog ordförande Tobias Larsson fast att man skulle göra det.

Idag, alltså över en månad senare, så kommer beslutet från apellationsnämnden.

Själva beslutet har man förmodligen behandlat rätt, även om det säkerligen råder delade meningar om det. Men att det ska behöva ta så lång tid är inte rimligt.

Nu pekar allt på att Väsby kommer få platsen.

Ett Väsby som byggt ett ganska bra lag – för hockeyettan. Med två målvakter, åtta backar och 13 forwards hade man redan skapat sig bra förutsättningar för att vara ett topplag på den nivån.

Men nu ska man in i HockeyAllsvenskan, och behöver stärka sitt lag därefter.

Det innebär rimligtvis att man behöver plocka in ett par backar, några forwards och kanske en ny målvakt. Det lär innebära att spelare man redan hade klara, och som kanske hade ordnat ett jobb eller med pluggande, behöver hitta någonting annat.

Visserligen lär HockeyAllsvenskan starta senare än det beräknade 11 september på grund av rådande omständigheter, men jag tycker det är alldeles för sent att komma med detta nu.

Vad krävs för att man åtminstone ska kunna handlägga dessa saker i maj? Då hade alla parter haft två månader mer att spela på.

Det hade varit schyst mot både Väsby och Karlskrona.

Dessutom tänker KHK nu även överklaga det till Riksidrottsförbundet, vilket jag inte tror man har någonting för, men det kommer skjuta på processen ytterligare för Väsby.