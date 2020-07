De kommer att spela i Brynäs

Brynäs startar en insamling hos sina fans och sponsorer.

Ambitionen är tydlig. Man tänker landa en värvning av Patrik Berglund och Simon Bertilsson.

Att klubbar startar insamlingar för att värva spelare har vi sett tidigare.

Men Brynäs är väldigt konkreta.

Därför slår jag redan nu fast att båda spelarna är klara.

En förutsättning för att man ska nå en överenskommelse är alltid att spelarna och klubben ska vilja samarbeta med varandra.

– Spelarna vill till oss och vi vill ha dem här, säger Brynäs klubbdirektör Michael Campese i ett uttalande på klubbens hemsida, där man också drar igång insamlingen.

Så sent som för någon månad sedan var Örebro konkreta när det gäller Nick Ebert. Man gick ut med att man hade ett färdigförhandlat tvåårskontrakt med honom.

Det som saknades var det viktigaste: Pengarna.

Då fick fansen offra sina fredagsnöjen för att istället swisha klubben en slant.

Precis lika konkreta är Brynäs nu.

– Vi har fått en möjlighet att värva både Patrik Berglund och Simon Bertilsson. Berglund på ett tvåårskontrakt och Bertilsson på fyra år, säger Campese.

Det innebär i klarspråk följande.

Båda spelarna är klara, det är förmodligen inte säkert att de har skrivit på, men man är helt överens. Samtliga parter har en ambition om att skriva på kontrakten.

Det troliga är att man, oavsett utslag på insamlingen hos fans och sponsorer genomför affären ändå.

Skulle det inte komma in tillräckliga ekonomiska medel, så finns det en backup i form av en eller flera starka sponsorer som tar kostnaden.

För skulle det mot förmodan bli att insamlingen blir ett fiasko så kommer man aldrig att vilja stå för det utåt.

Hur skulle det egentligen låta.

”Det blir inget. Ni var inte beredda att skjuta till pengarna”.

Kan ni se det hända?

Nej, tänkte väl det.

Klart att det blir en affär.

Förutom det så avslöjar man rena kontraktslängder på spelarna.

Patrik Berglund på två år och Simon Bertilsson på fyra år.

I runda slängar pratar vi ett kontraktsvärde på runt en kvarts miljon i månaden per spelare, gånger antalet år. I det här fallet totalt sex (2+4) år.

En insamling från fansen och sponsorerna räcker på sin höjd för att täcka någonstans kring fyra månader av alla dessa månadslönerna, om vi räknar med en insamling som kan generera runt en miljon. Brynäs har dock en stark fanbas så det skulle kunna bli ytterligare något tillskott, om man får bra fart på insamlingen nu från start.

Med andra ord så har Brynäs redan planerat in för båda spelarna i budgeten för kommande säsonger, och stora delar av de här säsongen också. För oavsett vad insamlingen ger, så kommer vi inte komma ifrån att Brynäs själva kommer att behöva betala ett stort antal månadslöner med andra medel än insamlade pengarna.

Ja, förutsatt att insamlingen inte genererar många miljoner kronor.

Jag utgår från att tunga sponsorer redan givit tummen upp för att vara med och bidra. Med miljonbelopp.

Man kommer säkerligen att använda dessa i sociala medier för att driva kampanjen de närmsta veckorna.

Lägg också märke till att det handlar om en dubbel, två spelare.

Vad händer om man bara har råd med en av spelarna? Nej, just det.

Den absolut enda risken man tar med detta är att man väcker konkurrenter, men då kommer det att hänga på spelarna.

Som väljer att gå på annat håll, när Brynäs och deras fans gör en kraftsamling.

Men att Brynäs och Berglund/Bertilsson inte redan skulle ha en överenskommelse skulle också vara konstigt.

Att båda spelarna kommer att presenteras som Brynäs spelare innan den kommande säsongen sätter igång kan vi därför i stort sett slå fast.

Man gör ingen sån här grej för att riskera ett fiasko utåt.

Allt annat skulle vara märkligt.