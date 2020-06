Fyller en av två luckor

Isak Mantler.Foto: Anna-Lena Bergqvist/ BILDBYRÅN

Björklöven har har två målvaktsplatser att tillsätta.

Nu är en av dessa klar.

Inte helt oväntat så blir det Isak Mantler, som man hade registrerad som tredjemålvakt under förra säsongen, den som tar en av platserna.

– Han är seriös och har gjort det väldigt bra i hockeyettan, säger sportchef Per Kenttä.

Mantler är fostrad i Örebro, och fick göra ett inhopp i SHL i januari 2018, när stora delar av Örebros lag låg däckade i influensa.

Det blev en mardrömsdebut i SHL och storförlust.

Under de senaste säsongerna har 21-åringen utvecklats i hockeyettan, med Lindlöven från Lindesberg.

I februari plockade Björklöven in honom som en backup inför slutet av säsongen.

– Vi gillade vad vi såg av Isak när han var med oss i slutet av förra säsongen. Han förtjänar en plats i HockeyAllsvenskan, säger Per Kenttä.

Statistiken i ettan talar sitt tydliga språk.

En räddningsprocent på över 93 under båda säsongerna.

Nu ska han vara en av två målvakter i Björklövens satsning.

– Det är otroligt roligt och inspirerande att få tillhöra Björklöven. Laget är på god väg och har tagit stora steg den senaste tiden, säger Mantler.

Kontraktet är på ett år.