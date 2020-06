Fyra spelare presenterade av Timrå

Foto: Bildbyrån

Timrå fyller på truppen rejält.

Idag presenterade klubben fyra spelare.

Två nyförvärv och två förlängningar.

De två från förra säsongens trupp som är klara är målvakten Adam Ohre och backen Albin Carlson.

Båda har skrivit på för ett år.

– Albin är en spelare jag har stora förväntningar på som kommer göra det ännu bättre i år, kommenterar sportchef Kent Norberg.

Adam Ohre har stått i skuggan av tidigare målvakter och lär även i år vara förväntad tvåa bakom Jacob Johansson.

– Han gjorde det jättebra förra säsongen och har tagit några kliv, så det känns jättebra med Adam. Men jag brukar säga att målvakten ska stoppa puckarna och det har vi andra som kan bedöma vilka som är bra, så det lämnar jag helt till dem, säger Norberg och refererar till huvudtränaren Fredrik Andersson, som är gammal målvakt.

På nyförvärvsfronten är det två tidigare lagkaptener som är klara.

Det handlar om backen Per Svensson centern Christopher Liljewall som skrivit på. Svensson är klar för ett år och Liljewall har skrivit på för två.

– En spelare jag följt och tyckt varit bra under många år. Per är hockeyallsvenskans jobbigaste back att möta, säger Kent Norberg om Svensson.

”Nubben” hyllar båda spelarnas ledarskap.

– Framförallt är det en spelare som kommer hit med karaktär och ledarskap. Det känns jättebra med honom, säger han om Liljewall.