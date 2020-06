KHK degraderas – men vilka har ansvaret?

Spel i Hockeyettan väntar Karlskrona.Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Karlskrona degraderas till Hockeyettan.

Det är licensnämnden som degraderar klubben med anledning av att man inte klarar de ekonomiska kraven.

För alla som följt klubbens öde de sista veckorna är det inte en skräll, men samtidigt är absolut inte sista ordet sagt.

Samma nämnd som räddade IK Pantern för tre år sedan kan rädda Karlskrona HK denna gång också.

Men det bör också utredas vilka som bär detta ansvar. Hur pass mycket har klubben fått sota för sin totalt onödiga utbyggnad av arenan inför en SHL-säsong, som då var ett krav.

Till att börja med är det naturligtvis tragiskt att konstatera att ännu en klubb tvingas till degradering från HockeyAllsvenskan.

Det börjar bli några klubbar nu.

För bara ett år sedan var det IK Pantern som degraderades.

Den gången blev det konkurs för hela klubben och omstart i division 3.

Samma klubb blev degraderade redan 2017, men räddades då av appellationsnämnden, efter överklagan.

Det ska man ha klart för sig att den möjligheten har Karlskrona HK nu också.

Till och med den 26 juni kan man överklaga dit. Jag tar för givet att man tar den möjligheten.

De främsta anledningarna till att man nu degraderas är:

1. Akut likviditetsbrist.

2. Tingsrätten anser inte att den inledda företagsrekonstruktionen förväntas bli uppnådd.

Men vem eller vilka bär egentligen det stora ansvaret för att Karlskrona HK har hamnat i det här tillståndet? Jag tycker att frågan är relevant i allra högsta grad, och bär vägas in.

I samband med uppgången till SHL så krävde ligan att man skulle bygga ut arenan. Första säsongen klarade man sig med dispens, men senare blev man tvingades att göra en ganska stor renovering av sin arena, med ökad publik kapacitet, loger, entréer och omklädningsrum.

För att göra detta blev det en enorm kostnad för klubben, som man nu fått släpa med sig.

I samband med att man senare åkte ur, så hade man skaffat sig en alldeles för stor kostym.

Vilka ska egentligen bära skulden för detta? Det är verkligen något som bör vägas in.

Sedan är det möjligt att det kanske hade gått åt skogen ekonomiskt ändå, med tanke på storleken på skulderna, men när man nu granskar ekonomin, så bör det också räknas ut hur stor skuld de här kraven från SHL-tiden innebär för dagens ekonomiska läge.

Kommer de fram till att det är den stora anledningen bör man omgående ändra sitt beslut, förutsatt att klubben har möjlighet att komma på fötter igen.

Bedömer man att åtgärderna från SHL är av mindre betydelse, eller att klubben bedöms ha så pass små möjligheter att kunna bedriva en verksamhet på allsvensk nivå, så är det bara att plocka in Väsby, som står beredda att ta över platsen i HockeyAllsvenskan.