John Nyberg flyttar hem till Sverige

John Nyberg.Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Efter två säsonger i Nordamerika så väljer tidigare Frölundabacken John Nyberg att flytta hem.

Men han flyttar inte till Göteborg.

Idag presenterades han som nyförvärv i Brynäs, som därmed har åtta backar.

– Vi har försökt få hit honom sen i december, säger sportchef Micke Sundlöv.

Nyberg skriver på för två år med klubben och kommer närmast från spel Dallas respektive Pittsburghs organisation. Men något NHL-spel har det inte blivit under två säsonger.

Brynäs har hoppats på Simon Bertilsson, och medger att han fortfarande är aktuell. Man väljer dock att säkra upp och värva in en annan spelare i form av Nyberg.

– Vi har fortsatt kontakt men har ännu inte fått något svar där. Vi vill ha hit John för att säkra upp om Bertilsson inte kommer. Och om det skulle bli så att han kommer så betyder det bara att vi har en ännu starkare backsida. Så inga dörrar är stängda för ”Berra”, betonar Sundlöv.

23-årige Nyberg är en spelare man försökt värva under en längre tid. Nu blev det läge.

– Jag är supertaggad på att komma upp och träffa alla och ser fram emot nästa säsong sjukt mycket, säger Nyberg.

– Vi har försökt få hit honom sen i december när vi först hörde att han kanske ville komma hem till Sverige igen. Sen blev han trejdad där borta och blev kvar i USA. Och nu efter säsongen när han bestämde sig för att komma hem så ville vi ha hit honom igen. Vår nya tränarkonstellation med Peter i spetsen gillar vad de ser i John och har också velat ha hit honom, så nu är vi glada för att han gör just det, säger Sundlöv.

Brynäs har därmed åtta backar på kontrakt.