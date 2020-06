Lassen har opererats – blir borta 3-6 månader

Matias Lassen har opererats.Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Säsongen har inte börjat, men redan nu står det klart att Malmö Redhawks kommer att inleda med en spelare på frånvarolistan.

Det är Matias Lassen som genomfört en operation i båda höfterna, vilket kommer hålla honom utanför hockeyspel.

– Förväntad frånvaro är tre till sex månader, kommenterar Malmö Redhawks lagläkare David Roberts.

Matias Lassen spelade under den senaste säsongen med smärtor i höften, och hade med stor sannolikhet även kunnat spela i slutspelet med smärtorna.

Men beslutet har under våren växt fram att det till slut blev ohållbart.

Därför opererades Matias Lassen för två dagar sedan. Operationen har skett så fort man kunnat få en tid till operation.

– Det hade förmodligen inte gått att prestera på den nivån han vill över en hel säsong med sådan smärta. Han har spelat med smärta ett tag och då övervägde han att det var bättre att offra lite under första halvan av säsongen, säger David Roberts.

Hur gick operationen?

– Den har gått bra. Det var en kollega i Göteborg som utförde mindre ingrepp i båda höfterna med titthålsteknik.

Vad innebär detta för honom den närmsta tiden?

– Han kommer genomföra sjukgymnastik på Ortho Center och även träning med fystränare Freddie Sjögren, men den förväntade frånvarotiden för ishockey är tre till sex månader. Det är omöjligt att säga exakt hur lång tid det tar, men någon gång under senhösten kan han nog vara tillbaka i spel, säger Roberts.

När det gäller ersättare så har Malmö Redhawks i dagsläget inga planer på en ersättare, enligt uppgifter till Kvällsposten.

Beroende på hur lång tid rehabiliteringen tar och när säsongen kommer igång, så kan detta dock komma att förändras.