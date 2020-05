Marcus Karlberg till allsvenskan – igen

Marcus Karlberg.Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Marcus Karlberg hade en misslyckad sejour när han lånades ut från Leksand till AIK under förra säsongen.

Efter bara fem matcher i det då krisande AIK så vände han tillbaka till Leksand.

Nu väntar på nytt en utlåning.

Enligt vad SportExpressen erfar så är Karlberg klar Vita Hästen.

Karlberg ska redan finnas på plats i Norrköping och har installerat sig på plats för att träffa sina nya lagkamrater och gjort lite tester.

Han skulle kunna ses som en bra ersättare till Linus Andersson, som lämnar för spel i Djurgården.

20-åringen ägnade större delen av säsongen i Leksands J20-lag och det blev endast 13 framträdanden i SHL. Ofta i en undanskymd roll.

I Vita Hästen finns också kompisen Jakob Stöffling, som är samma årgång som Marcus Karlberg, och som spelat tillsammans under flera säsonger i Leksands juniorlag.

I en intervju med DT den 24 april sa Karlberg att han såg en utlåning som en möjlig lösning under säsongen.

– Jag är införstådd med att det kanske blir en utlåning. Men det är sånt man får ta längre fram. Just nu fokuserar jag på att ta en bra plats här, sa han.

Nu väntar spel i Norrköping för Marcus Karlberg.