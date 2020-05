NHL-meriterad back nära spel i Modo

Foto: Jonathan Hayward

Modo har redan förstärkt sin backsida med rutinerade och meriterade Brendan Mikkelson.

Men klubben har mer på gång från Nordamerika, med NHL-meriter.

Enligt vad SportExpressen erfar så är klubben i intensiv förhandling med kanadensaren Frank Corrado, och ambitionen är att hitta en lösning som gör att Corrado ansluter någon gång i september eller oktober.

– Jag kommenterar inte något namn, säger Modos sportchef Fredrik Glader.

Den 27-årige backen har spelat i Nordamerika under hela sin karriär.

Under den senaste säsongen spelade han för Belleville Senators i AHL. Det är via referenser här som Glader fått upp ögonen för den högerfattade backen.

Sedan Gladers tid i Luleås organisation så har han god kontakt med tidigare Luleåspelare, trots att han jobbade som huvudtränare för damlaget.

Både Filip Gustavsson och Christian Jaros har under säsongen spelat för Belleville, och båda spelarna har en historik i Luleås organisation.

Corrado har spelat 76 NHL-matcher för Vancouver, Toronto och Pittsburgh, men större delen av karriären har han spelat AHL-hockey och de senaste två säsongerna har det uteslutande handlat om AHL-hockey.

Nu siktar han därför på att komma till Europa och försöka göra sig ett namn.

Här kommer Modo in i bilden.

Klubben kan erbjuda en stor roll och tillsammans med Brendan Mikkelson (Som redan har presenterats) kommer ett stort ansvar falla på kanadensarna, förutsatt att man ror ihop alla pusselbitar med Corrado.

– Du får spekulera. Jag har egentligen inte så mycket att säga, mer än att vi inte har fyllt vår backbesättning och kommer göra det, säger Fredrik Glader.