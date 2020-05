Björklövens drömbygge fortsätter

200312 Växjös Daniel Rahimi under ishockeymatchen i SHL mellan Växjö och Färjestad den 12 mars 2020 i Växjö.Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN / Kod JO / Cop 144

Nu är det klart.

På Björklövens 50-årsjubileum ikväll så presenterade Björklöven en återvändare i form av Daniel Rahimi.

SportExpressens nyhet för någon dag sedan är därmed bekräftad.

Det är inte vilket nyförvärv som helst.

För bara två år sedan var Daniel Rahimi en framstående back när Växjö vann SM-guld och hade lekstuga med lagen i SM-slutspelet.

Under den tiden har Rahimi inte blivit en bättre hockeyspelare. Det har funnits vissa problem med tempot.

Men det spelar ingen roll.

HockeyAllsvenskan är någonting annat. Här kommer Daniel Rahimi att vara en toppback.

Att han spelar i moderklubben, när han fortfarande är bra säger mycket.

Det säger väldigt mycket om Daniel Rahimi som människa och det säger mycket om Björklövens status.

För bara något år sedan tror jag inte att de tidigare Lövenspelarna ens hade funderat i de här banorna.

Statusen för att spela i Björklöven är höjd.

Därmed landar klubben också in en backsida, som snudd på redan nu har blivit uppgraderad.

Jag har uppgifter som säger att både Erik Ullman och Alexander Deilert kommer att landa i Björklöven så småningom.

Man kan således bygga enligt följande:

Daniel Norbe – Daniel Rahimi

Karl Johansson – Alexander Deilert

Adam Plant – Erik Ullman

Alexander Hellström – Alexander Popovic

Dessutom utgår jag kallt med att Per Kenttä landar in nyförvärv under säsongen, i stil med Zach Palmquist, som kom under säsongen. Eller varför inte två. I samband med transferstoppet i våras plockades även Adam Plant in från Västervik.

Björklöven gick inte upp i våras, när man var överlägsna. Men det råder inget snack om att man går in i säsongen som dunderfavoriter.

Jag är väl medveten om att de har stor press på sig, men man håller redan nu på att sätta ihop ett lag som kan nå liknande höjder som laget gjorde.

Ikväll presenterade man ett av de tyngsta nyförvärven för säsongen i HockeyAllsvenskan.

Om mina signaler är rätt, så har Kenttä mer på gång, av hög klass.

Då på målvaktssidan, som fortfarande inte fyllts upp.

Men räkna med att vi får anledning att höja på ögonbrynen igen när ytterligare spelare av hög kompetens ansluter.