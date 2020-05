Närmar sig en lösning med Daniel Rahimi

Foto: Bildbyrån

Björklöven och Daniel Rahimi närmar sig varandra ordentligt.

Parterna har börjat diskutera på allvar, och pratar samma språk vad gäller det ekonomiska och ambitionen är att man ska lösa en affär.

Enligt uppgiftslämnare är affären redan klar.

Men det nekar Per Kenttä.

– Han är verkligen inte klar, säger Björklövens sportchef.

Under dagen har uppgiftslämnare som SportExpressen pratat med meddelat att parterna är helt överens med varandra.

Det kommer handla om en längre lösning, där Björklöven betalar väldigt lite under första året och där kontraktets värde ökar rejält om det blir SHL-spel.

Något båda parter är helt med på.

Per Kenttä vill inte kommentera de detaljerna, men medger att diskussionen är i gång.

– Det fortlöper, och vi pratar, men mycket mer kan jag inte säga.

Vad säger du om uppgifterna vi fått som säger att ni är överens?

– Vi har inget kontrakt klart.

På fredag ska Björklöven arrangera en TV-sänd gala för sina supportrar, för att fira att klubben fyller 50 år.

På den galan ska Per Kenttä deltaga.

Kanske för att bjuda på nyheter om lagbygget?

– Det vet jag inte i dagsläget. Om jag har något klart till då, så är det möjligt. Men det har jag inte just nu, säger han.

För Kenttä återstår lite annat jobb vad gäller truppen.

SportExpressen har tidigare berättat att Gustav Possler tränar med laget.

Mycket pekar på att man hittar en lösning.

Utöver detta ska en forward värvas, och på backsidan ser det nu ut som att Daniel Rahimi och Björklöven återförenas med varandra igen.

Sedan återstår den viktiga frågan vad gäller målvakt och en assisterande tränare till Hans Wallson.

– Jag har lite saker på gång vad gäller både målvakt och assisterande tränare, men känner inga brådska, säger Kenttä.

Och Daniel Rahimi är snart klar?

– Vi har en löpande dialog. Självklart hoppas jag att det löser sig, annars hade vi inte pratat med varandra.