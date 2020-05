Ullman överens med Björklöven

Erik Ullman.Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

För två dagar sedan kunde VK berätta att Björklöven var i kontakt med Västerviks back Erik Ullman.

En kontakt som också bekräftades av Ullman.

Nu kan SportExpressen avslöja att Ullman och Björklöven ska vara muntligt överens om en lösning. Affären väntas bli klar slutgiltigt senare under sommaren.

Den 22-årige hgöerfattade backen har varit i Björklöven en kort sejour tidigare. Som 18-åring lånades han in till Löven från Modos J20, där han var under sin juniortid.

Sedan dess har han representerat Södertälje, AIK och Västervik.

Senaste säsongen i Västervik fick han en stor roll och stod för 24 poäng.

Nu blir det Umeå.

Erik Ullman och Björklöven ska vara muntligt överens, men har inte skrivit något avtal.

– De har visat intresse. Så klart är det jätteintressant men ingenting är påskrivet, sa Ullman till VK häromdagen.

Enligt SportExpressens källor har intresset växt sig starkare den senaste tiden och man ska vara överens om ramarna i ett avtal som beräknas skrivas på senare.

I så fall får Björklöven in ytterligare en intressant back i truppen.

Sedan tidigare har man klart med Adam Plant, Alexander Hellström och Alexander Popovic från förra säsongens trupp. Mycket pekar på att man även hittar en lösning med Alexander Deilert.

Dessutom har Per Kenttä gjort klart med Karl Johansson och Daniel Norbe utifrån.

Nu ska han ha hittat en muntlig överenskommelse med Erik Ullman.

Det innebär att sju backar är klara, om man räknar in Deilert och Ullman.