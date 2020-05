Rögleforward väntas spela i Kristianstad

Kevin Wennström.Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Kevin Wennström sommartränar med Rögle, trots att han inte har något avtal med klubben inför nästa säsong.

Nästa säsong kommer forwarden att spela i Kristianstad från start, enligt uppgifter till Kvällsposten.

Tidigare har Kristianstadsbladet skrivit att han är högaktuell för klubben.

Wennström var utlånad i 20 matcher säsongen som gick, men nu är tanken att han ska få en topproll i klubben och bli en tongivande spelare.

20-åriga Kevin Wennström spelade 29 matcher i SHL för Rögle under säsongen som gick. Men han var även namngivet lån i Kristianstad och kunde således vandra fritt mellan klubbarna.

Nu har kontraktet med Rögle gått ut och enligt vad Kvällsposten erfar så kommer han att inleda säsongen i Kristianstad och vara KIK-spelare.

Med tanke på att klubbarna har ett bra samarbete kommer Rögle då få möjlighet att ha Wennström under bra uppsikt för att kunna plocka in honom i framtiden.

På sina 20 matcher i KIK senaste säsongen stod Wennström för fem poäng. En poängskörd som förmodligen kan komma att öka ordentligt om han får en bra roll, och får spela i HockeyAllsvenskan kontinuerligt.

Enligt uppgift ska man vara muntligt överens om att han ansluter till Kristianstad senare i sommar.