Färjestad värvar JVM-kaptenen

Adam Ginning..Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

Färjestad har värvat JVM-kaptenen Adam Ginning.

Det bekräftar klubben nu.

Ginning, som hämtas in från Linköping har skrivit på ett ettårskontrakt.

Den 20-årige defensivt skicklige backen ska inte ses som en ersättare till Lucas Ekeståhl-Jonsson, som lämnade igår. Snarare ska han ses som en ersättare till Johan Ivarsson.

Efter en säsong då Ginning blev utlånad till Vita Hästen fick han inget nytt kontrakt i Linköping och båda parter var överens om att han skulle testa vingarna någon annanstans.

– Jag insåg att det gav mig en stor möjlighet att se mig om efter en ny plats att utvecklas på. Jag pratade med min agent och sade att om jag fick välja själv så skulle jag vilja gå till Färjestad. Jättekul att det också blev så, säger Ginning i en kommentar som gått ut i ett utskick till klubbens medlemmar.

Nu blir det spel i Färjestad. Just generationen av spelare födda 2000 har Färjestads General Manager Peter Jakobsson stenkoll på, sedan han haft sin egen son Carl Jakobsson i de landslagen genom åren.

Det är andra spelaren i liknande ålder som Jakobsson hämtar in från just Linköping. Även Olle Lycksell (Född 1999) har hämtats in från LHC.