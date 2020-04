Nästa tunga förvärv på ingång i AIK

Johan Johnsson.Foto: Axel Boberg / BILDBYRÅN

Senast Johan Johnsson spelade allsvensk hockey var han med om att ta upp Timrå till SHL.

Efter två säsonger i HV71 i SHL, så fick han efter säsongen besked att han inte får något förlängt kontrakt i HV.

Nu är han i långt gångna diskussioner om att ansluta till AIK Hockeys nya lagbygge som redan fyllts på med mängder av stjärnspelare.

Den nu 26-årige Johnsson var tongivande våren 2018 när Timrå gick upp i SHL. I HV71 har det blivit en relativt undanskymd roll, och under säsongen var han utlånad under tio matcher till IK Oskarshamn, som också uppskattade Johnsson, och försökte förlänga lånet.

Men HV kallade tillbaka honom.

Oskarshamn ska också ha varit intresserade av att värva tillbaka Johnsson till kommande säsong. Men man har, just nu, tagit beslutet att man har tjockt med spelare längre ner i laget, och bara söker spets.

Det kan nu bli AIK Hockeys lycka.

Under sin tid i Oskarshamn så var det nämligen AIK:s nye tränare Håkan Åhlund som var coachade och under samtliga tio matcher i Oskarshamn så fick Johnsson ett stort förtroende av Åhlund, då han fick agera förstacenter vid samtliga tio framträdanden.

Det är också det AIK nu kan erbjuda Johnsson. Han förväntas få en stor roll i laget under kommande säsong.

Klart är att det finns ett ömsesidigt intresse mellan parterna, men man har inte kommit i mål med någon avtal än. Johnsson vill helst spela i SHL, men i dagsläget har han ingenting att ta ställning till från högstaligan.

Därför har han nu långt gångna diskussioner med AIK och parterna hoppas kunna hitta en lösning så snart som möjligt.