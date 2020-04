Han bör bli lagkapten direkt

Fredrik Händemark och Oliver Lauridsen. Foto: Bildbyrån

Malmö Redhawks talar om Oliver Lauridsen som en drömvärvning.

Men det är inte för att klubben fått in hockeyspelaren Lauridsen, som man talar i de termerna.

För klubben var det en annan egenskap som var mycket viktigare att få in.

En riktig ledare, som omgående kommer att bli lagets kapten.

Fredrik Händemark lämnar för NHL. Det har stått klart en längre tid, trots att ingenting är officiellt.

Samtidigt har tidigare lagkaptenen Henrik Hetta lämnat.

Den enda naturliga ledaren i gruppen som finns kvar heter Oscar Alsenfelt, och han är målvakt.

Därför var den här värvningen av högsta prioritet att få i hamn.

Den spelaren som ska leda laget på och utanför isen. Som ska vara länken mellan tränarna och spelarna.

Den som alla ska lyssna på.

Och som med sin pondus, som liknar den Noah Welch kom in med i Malmö Redhawks för ett antal säsonger sedan, ska visa vägen.

Oliver Lauridsen blir Malmös i särklass viktigaste värvning.

På isen då? Det är minst sagt en tung pjäs som ansluter.

108 kilo säger hans profil på eliteprospects och 197 cm över havet, utan skridskor.

En back som kommer sluka mängder av istid och kommer vara spelaren att luta sig mot, när man ska försvara ledningar och spela boxplay.

Därmed har Redhawks också spikat sin backsida.

Den består av tre rutinerade danska landslagsmän i bröderna Lauridsen, Oliver och Markus, samt Jesper Jensen Aabo.

Det är två något yngre danska backar i Matias Lassen och Malte Setkov.

Dessutom finns det tre svenskar i den här danskkolonin.

Linus Cronholm är tänkt att ta det sista klivet, Helge Grans ska få sitt genombrott och Adam Ollas Mattsson ska fortsätta som han avslutade säsongen.

Bakom finns 03:an Anton Olsson som mycket väl kan ha slagit sig in i backbesättningen innan säsongen är över.

På pappret kanske backbesättningen inte uppfattas som något speciellt bra, men när man studerar den noga så handlar det om en av klubbens mest spännande backsidor sedan man klev upp i SHL.

Det finns en bra mix, men framför allt är uppsidan riktigt, riktigt stor.

Oliver Lauridsen kan förmodligen ha mycket att lära ut till Setkov, Cronholm, Grans och Olsson.

Men jag utesluter inte att även de andra mer rutinerade backarna har någonting att ta lärdom av från Lauridsen.

Han är mannen som de andra ska kunna luta sig emot.

Det var direkt nödvändigt att få in honom, dessutom.

Utan Lauridsen hade Redhawks inte haft en enda utespelare i truppen som man naturligt hade kunnat utse till lagkapten.

Jag vill kanske inte sträcka mig så långt som att det är en drömvärvning, men efter att Fredrik Händemark lämnar, så var en värvning av en riktig ledare direkt nödvändig.

Jag är generellt sätt emot att ett nyförvärv kliver rakt in som lagkapten, men här finns det ingenting att tveka på.

Oliver Lauridsen är Redhawks nya lagkapten.