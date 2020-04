CHL ändras – en okej lösning

Joel Lundqvist i februari. Nu kommer han få chansen att höja bucklan även 2021.Photo: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Champions Hockey League gör om formatet.

Den här säsongen kommer turneringen att avgöras i ren utslagning med start i oktober, då gruppspelets sista två matcher skulle ha avgjorts.

Första tanken är att lösningen är bra, men tanken har slagit mig att de inhemska ligorna kan behöva de övriga speldagarna också.

Det är naturligtvis väldigt sunt att man väljer att skippa gruppspelet i augusti och september.

Att lag ska ge sig ut i Europa och flyga så pass tidigt, med tanke på den pågående pandemin var mer eller mindre otänkbart.

Lagen går rakt in i 16-delsfinal, istället för att avverka ett gruppspel.

32 lag rakt in i ett slutspel och resorna minskar, och matcherna blir färre.

En bra lösning.

Men nu är marginalen förbrukad. Skulle det visa sig att det inte är möjligt att sätta igång den 6 oktober, då man har tänkt att göra det, så måste hela turneringen ställas in. Anledningen är att man sedan inte kommer ha fler speldagar att laborera med.

Nu kliver man in och spelar på de nio tisdagarna som CHL redan har i den internationella kalendern från oktober och framåt.

Förhoppningsvis kan det lösa sig och man spelar på de datumen.

Skulle det inte gå, så finns det inget annat alternativ än att ställa in turneringen för säsongen.

Dels så skulle de inhemska ligorna inte heller vara igång då, och är inte de igång då, så måste man börja plocka av CHL-speldagarna för att få ihop sitt spelschema, och CHL måste då få sina nio speldagar lagda på andra dagar.

Det går förstås inte.

Jag hade personligen förespråkat att CHL lade ner sin säsong just i år. Att ge sig ut och flyga i Europa känns inte speciellt lämpligt. Men samtidigt kan man givetvis hoppas att det inte är några problem i höst.

För de fem svenska lagen som ska vara med, Frölunda, Luleå, Färjestad, Rögle och Skellefteå blir det nu att planera annorlunda upplägg under sin försäsong.

Det är någonting man givetvis löser. Men det är också en tråkig del som försvinner.

Att spela tävlingsmatcher innan ordinarie säsongen har varit en bra krydda på försäsongen.

Lösningen man kommit fram till nu är en okej lösning. Men nu är sista marginalen förbrukad.