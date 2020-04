Ny målvakt och Mikkelson klara för MoDo

MoDo plockar in en ny meriterad målvakt.

Anthony Peters från Iserlohn in.

Patrik Bartosak ut, men det är inte klart var han spelar kommande säsong.

– En intressant målvakt som vi scoutat under en längre tid, säger klubbens sportchef Fredrik Glader.

MoDo gjorde ingen hemlighet av att man gärna såg en fortsättning med Patrik Bartosak.

För en tid sedan kunde SportExpressen berätta att Leksand hade honom under uppsikt, och att tilltänkte tränaren Björn Hellkvist har höga tankar om honom.

Det är också i en högre liga som Bartosak vill spela.

– Jag måste satsa mot spel i en högre liga och därför tacka nej till klubbens generösa erbjudande om en fortsättning, säger Bartosak till MoDos hemsida.

– En fantastisk målvakt som visade klass under den korta tid han representerade klubben, säger Fredrik Glader.

Därför har man nu värvat Anthony Peters, och skriver ett tvåårskontrakt med den 29-årige målvakten som kom till Europa inför den senaste säsongen, efter att ha tillbringat hela sin karriär i Nordamerika tidigare.

Men MoDo nöjer sig inte bara där.

Man gör även klart med en välbekant spelare i Sverige.

Tidigare Västerås och Luleåbacken, Brendan Mikkelson är tillbaka i Sverige. Efter att ha spelat i Tyskland och Österrike senaste två säsongerna så ansluter 32-åringen till MoDo.

Det är sedan sportchef Gladers tid i Luleå som han nu kunnat locka upp Mikkelson till Örnsköldsvik.

– En spelare jag känner väl sedan tidigare där han är en väldigt professionell ledare såväl på som utanför isen. Han är en spelare med bra storlek, ett hårt skott och ett bra förstapass som är rörlig trots sin storlek. Han ser fram emot att hjälpa hela gruppen framåt, säger Glader.

– Jag känner Fredrik sedan tiden i Luleå och med den starka historiken som MoDo har som organisation känner jag att målsättningen med SHL är någonting jag köper in på till fullo och vill vara en del av, säger Mikkelson.

Kontraktet gäller även här i två år.