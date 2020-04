Kenttäs bomb – plockar in rivalens guldtränare

Foto: Melanie Duchene / Bildbyrån

Hans Wallson är på väg mot ett nytt jobb.

SportExpressen kan avslöja att tidigare guldtränaren i Skellefteå slutförhandlar med Björklöven och en lösning blir klar inom kort.

– Jag kommenterar inte vilka tränare vi diskuterar med i media, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Hans Wallson gjorde sig känd som guldmakare i Skellefteås framgångsaga under mitten på 10-talet.

Under sina fyra säsonger som klubbens huvudtränare blev det två SM-guld och två SM-silver.

Efter det flyttade Wallson till Schweiz för att bli huvudtränare i storklubben ZSC Lions. I december 2017 entledigades dock Wallson och hans kollega Lasse Johansson, och sedan dess har han varit utan hockeyjobb.

Nu är han på väg mot nytt jobb, och det handlar inte om vilket jobb som helst.

Det är allsvenska suveränen Björklöven som är på väg att landa in Wallson som ny huvudtränare. Klubben har varit på jakt efter en ny huvudtränare sedan det stod klart att Joakim Fagervall skrivit på för Malmö Redhawks i SHL.

Nu landar man en riktig tungviktare i båset.

Wallson, som bor i Skellefteå saknar inte anbud från klubbar, och har varit på tapeten hos flera klubbar de senaste åren, men han har varit helt borta från tränarkarusellen i ett antal säsonger.

Fram till nu.

– Vi har ett antal kandidater och det är ingen hemlighet att vi ska ha in en ny huvudtränare, säger Per Kenttä.

Hans Wallson?

– Kommenterar inga namn.

Enligt SportExpressens källor är man inne på de sista detaljerna i förhandlingen och när man kommit i hamn med detta kommer Hans Wallson att presenteras som ny huvudtränare i IF Björklöven, som laddar om efter det snöpliga slutet på säsongen och redan nu har ett intressant lag.