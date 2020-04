Edmonton närmst för Lennström

Theodor Lennström.Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Theodor Lennström spelar av allt att döma inte i SHL den kommande säsongen.

Det har SportExpressen tidigare kunnat berätta.

Nu är han i slutskedet när det gäller val av NHL-klubb.

Klubben som ligger närmst att skriva kontrakt med Frölundabacken är enligt uppgifter Edmonton Oilers.

Lennström lämnade Färjestad för spel i Frölunda inför den senaste säsongen. I en stor roll snittade han en halv poäng per match.

Det gav tidigt NHL-intresse.

Klubben som sägs vara närmst att bli Lennströms kommande klubb är Edmonton.

I dagsläget kan man dock inte skriva konkreta NHL-avtal då det inte finns ett avtal mellan SHL och NHL.

Det är någonting man tittar på. Först efter det kan spelare slutgiltigt bli klara för NHL-klubbar.

Att det blir NHL för Lennström har blivit allt mer troligt under de sista veckorna och nu finns det konkreta förslag på bordet.

Även New Jersey Devils ska vara med, men Edmonton är huvudspåret som gäller för Lennström.

I Edmonton finns redan tre svenskar. Backarna Adam Larsson och Oscar Klefbom.

Dessutom finns Lennströms tidigare klubbkompis från Färjestad, Joakim Nygård, i klubben.