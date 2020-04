Björklövens succéback klar för SHL-spel

190923 Björklövens Brian Cooper under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Björklöven och Modo den 23 september 2019 i Umeå.Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN / Cop 230

Brian Cooper har gjort sitt val.

Han flyttar med Joe Cannata och har skrivit på för Oskarshamn.

– Jag såg Brian redan när han var i AIK för två år sedan och tyckte då att det var en spännande spelare, säger Oskarshamns GM Thomas Fröberg.

Kontraktet är på de kommande två säsongerna för Cooper som spelat två säsonger i Sverige, i HockeyAllsvenskan.

En säsong med AIK, innan han handplockades av Per Kenttä till Umeå.

Nu är det dags för den tredje svenska klubben på tre år, men nu i SHL.

– Jeff Jakobs hade honom under kort tid i AIK och vad jag har sett av honom är att han är en bra back åt båda hållen, allsvenskan bästa förra säsongen. Han kan spela alla situationer och bidrar över hela banan. Han är i bra ålder, har en bra hockeyutbildning. En smart spelare som aldrig hamnar i tidsnöd, säger Martin Filander i ett uttalande.

Under senaste säsongen var Cooper HockeyAllsvenskans kanske främsta back.

Nu ska han alltså testa SHL-spel.

– Jag är en hårt arbetande tvåvägsback och känner själv att min spelstil passar den svenska hockeyn. Jag sätter stolthet i mitt defensiva spel samtidigt som jag gärna ger mig iväg offensivt, säger Cooper.

Klubben har nu värvat fyra spelare från de allsvenska finallagen.

Från MoDo har klubben hämtat Kim Rosdahl och Fredrik Olofsson, och Joe Cannata och Brian Cooper har hämtats in från Björklöven.

– Han har ett riktigt bra år bakom sig och när vi började våra samtal var det inget snack om att han är en spelare som passar bra in i IK Oskarshamn, säger Thomas Fröberg.