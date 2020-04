Poängstark back flyttar till BIK

Axel Bergkvist.Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

BIK Karlskoga fortsätter ösa på under silly season.

Idag presenterade man tidigare Leksandsbacken Axel Bergkvist som under den här säsongen vräkt in poäng borta i Kanada för Kitchener Rangers.

– Axel är en spännande back som fick sitt stora lyft, säger klubbchef Torsten Yngveson.

På sina 62 matcher i OHL gjorde Axel Bergkvist 52 poäng som back.

Förra våren valde han att lämna Leksand efter uppgången för att prova lyckan i Kanada. Ett drag som visat sig vara helt rätt.

Nu återvänder han till Sverige och förväntas ta en stor roll i HockeyAllsvenskan, och i BIK Karlskoga, som hjälpt många spelare genom åren att ta det sista stegget.

– BIK har ett väldigt gott rykte om sig och samtliga jag pratat med talar gott om klubben. Det ska bli väldigt kul att få Nobelhallen som hemmaarena, säger Axel Bergkvist.

Torsten Yngveson är nöjd med påskriften.

Igår presenterade han Wilhelm Westlund som skrev på för två nya år.

idag kan han alltså addera ytterligare en stark offensiv back till sitt lagbygge.

– Han är spelskicklig, har bra händer, ett vasst skott och kommer framförallt att tillföra i det offensiva spelet, säger Yngveson.